Composizione negoziata: in Camera di Commercio a Palermo convegno con una task force di esperti di MFLaw per prevenire la crisi d’impresa e spiegare la corretta gestione

La composizione negoziata della crisi ha contribuito in modo determinante, in Sicilia, alla tenuta del tessuto imprenditoriale, adesso i default sono in ripresa, a Palermo giovedì prossimo, 10 aprile, arriva una task force di esperti di “MFLaw” per prevenirli, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali.

Nel corso del pomeriggio, si parte alle 16.30, è in programma il convegno dal titolo “Gli adeguati assetti e strumenti organizzativi, normativi, amministrativi, tributari e finanziari per le imprese come nuove opportunità di sviluppo”. Saranno illustrate le strategie per rafforzare il tessuto economico dell’Isola celebrando anche l’ampliamento della nuova sede di Palermo e possibile anche l’annuncio dell’apertura di una sede a Catania di MFLaw, società legale con oltre vent’anni di esperienza nei settori del banking & finance, real estate, diritto amministrativo, diritto sportivo, diritto tributario e consulenza legale d’impresa che organizza l’appuntamento.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è quello di esplorare come la gestione efficace degli assetti organizzativi, normativi, amministrativi, tributari e finanziari possa diventare un motore di sviluppo per le imprese siciliane. Attraverso un approfondimento delle principali sfide aziendali e l’adozione di strumenti strategici, il convegno illustrerà come questi possano favorire l’innovazione, aumentare la competitività e garantire una crescita sostenibile. Temi principali del convegno: l’importanza di una gestione aziendale ben strutturata; l’adeguamento alle normative vigenti; la pianificazione fiscale e finanziaria per la sostenibilità a lungo termine.

Interverranno, tra gli altri: Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo Enna, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Gaetano Galvagno, presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana; Edy Tamajo, assessorato delle Attività produttive Regione Siciliana; Dario Cartabellotta, dirigente generale dipartimento regionale Attività produttive; Calogero Guagliano, direttore generale IRFIS-Fin Sicilia SpA. Il programma sarà suddiviso in tre panel e una round table finale, per un’analisi completa delle opportunità di sviluppo e delle nuove strategie per rafforzare la resilienza e la competitività delle imprese.

Negli ultimi anni, la Sicilia ha visto un incremento significativo del ricorso alla composizione negoziata della crisi, strumento che ha contribuito a mantenere in vita molte imprese in difficoltà. Tuttavia, i recenti dati segnalano una ripresa dei fallimenti e delle liquidazioni, sottolineando la necessità di un rafforzamento delle strategie di management e di una maggiore attenzione alla pianificazione economico-finanziaria per prevenire i rischi. Secondo l’ultimo rapporto di Unioncamere, seppur vi sia stato un aumento delle composizioni negoziate, il trend dei fallimenti e delle liquidazioni giudiziali continua a rappresentare una preoccupazione. In questo contesto, l’adozione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, come previsto dal Codice della crisi e dell’insolvenza, è fondamentale per rilevare tempestivamente i segnali di crisi e prevenire il default. Il convegno di MFLaw si propone dunque di fornire gli strumenti necessari alle imprese per affrontare queste sfide e cogliere le nuove opportunità di sviluppo, promuovendo un modello di gestione aziendale più strutturato e preparato alle trasformazioni economiche in corso.

