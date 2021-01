Chi compra un cellulare ad un prezzo stracciato rischia una denuncia per acquisto di cose di sospetta provenienza.

Lo ha ricordato la Corte di cassazione (sentenza 37824 del 2020), perché un prezzo troppo basso per un cellulare deve fare sorgere il dubbio che si tratti in realtà di un bene di provenienza illecita e quindi spingerci ad alcune verifiche ed accortezze per assicurarcene. Ecco cosa è successo. Un tale è stato condannato per il reato di cui all’articolo 712 del codice penale (acquisto di cose di sospetta provenienza), per avere comprato da un conoscente un cellulare come nuovo ad un prezzo bassissimo rispetto al corrente prezzo di mercato, pensando di fare un affare. Il condannato ha fatto però ricorso in Cassazione, ma i giudici romani hanno confermato la decisione di merito, ritenendo che sia stato correttamente qualificato il fatto come reato e l’imputato responsabile per non avere usato l’ordinaria diligenza al momento dell’acquisto del cellulare senza averne prima verificato la provenienza. Da qui la conferma della condanna già inflitta all’uomo. Morale? Fate attenzione la prossima volta che pensate di fare un affarone comprando – anche da un conoscente – per poche decine di euro l’ultimo modello di smartophone.

Ciro Cardinale

CS