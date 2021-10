Marsala “Città che Legge” e Associazione Otium “Biblioteca sociale” assieme per la promozione della Lettura. Una collaborazione istituzionalizzata attraverso un Protocollo d’Intesa sottoscritto tra l’Amministrazione Grillo e la presidente di Otium Barbara Lottero al fine di intraprendere azioni sinergiche finalizzate allo sviluppo e alla crescita socioculturale del contesto cittadino. “

L’impegno comune, afferma l’assessore Antonella Coppola, è quello di porre in essere una serie di attività che vedranno coinvolte in particolare la Biblioteca comunale Salvatore Struppa e la Biblioteca Sociale Otium, in linea con il Patto per la Lettura promosso dall’Amministrazione e che la stessa Associazione ha già sottoscritto”. Da qui una serie di iniziative che Otium offrirà alla cittadinanza nella propria sede di via XI Maggio, a cominciare dagli Incontri con Autori ed Editori, conversazioni a tema, ascolti musicali guidati, proiezione film in lingua originale ed altre attività culturali. Parole di apprezzamento per questa collaborazione sono state espresse anche dal sindaco Massimo Grillo: “Un supporto all’Ente che accogliamo con molto favore e che contribuisce ad incrementare la nostra programmazione in ambito culturale. Un accrescimento qualitativo sul fronte della promozione del libro e della lettura, tenuto conto del curriculum presentato dall’Associazione, molta attiva sul territorio”. Otium, infatti, è inserita nell’anagrafe delle Biblioteche e Sale di Lettura Italiane, nonchè nel Polo delle Biblioteche della Provincia di Trapani. La stessa Associazione, tra l’altro, offrirà a titolo gratuito importanti servizi (inclusi prestito e consultazione libri) nelle fasce orarie in cui la Biblioteca Comunale è chiusa al pubblico. In più, Otium ha concordato l’apertura della sua sede in orario serale settimanale (ogni mercoledì, dalle ore 20:00 alle ore 22:00) e per una domenica al mese (ore 10/13), fornendo altresì agli utenti un servizio wifi gratuito.

Com. Stam.