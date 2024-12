Comune di Paceco, completata la stabilizzazione del personale precario

Undici lavoratori ASU del Comune di Paceco hanno firmato il contratto a tempo indeterminato part-time. Dopo quasi tre decenni di precariato, si conclude finalmente il percorso di stabilizzazione, reso possibile dalla Legge 1 del 2024.

«Questa giornata segna un momento storico per il Comune di Paceco e per tutta la comunità» afferma il Sindaco, Aldo Grammatico, esprimendo grande soddisfazione per il risultato raggiunto, che rappresenta la fine di una lunga fase di precarietà e un nuovo inizio per il potenziamento dei servizi comunali.

Gli ultimi 5 ex ASU sono stati stabilizzati ieri 23 dicembre, altri 6 la scorsa settimana.

«La firma dei contratti non è solo un riconoscimento per questi lavoratori, ma anche una vittoria per tutta la comunità – sottolinea il primo cittadino – e ringrazio gli uffici, la segretaria comunale, la Giunta, il Consiglio comunale e le parti sindacali che hanno contribuito con il loro impegno a rendere possibile questo storico traguardo. La stabilizzazione di questi lavoratori – continua – non solo valorizza il loro impegno pluridecennale, ma rappresenta un passo fondamentale per migliorare i servizi offerti ai cittadini di Paceco».

Si apre così una nuova fase di sviluppo e rafforzamento per il Comune di Paceco, sulla scorta di queste stabilizzazioni che confermano l’impegno dell’Amministrazione nella tutela dei diritti e nella costruzione di una comunità più forte.

Com. Stam. + foto