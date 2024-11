Comune di Palermo, la UIL FPL: ” Ok alla preintesa sul contratto Decentrato ma risolvere criticità”

“La UIL FPL ha firmato la preintesa del contratto decentrato 2024 delle lavoratrici e dei lavoratori del comune di Palermo ottenendo miglioramenti sostanziali per circa 4.700 dipendenti dell’Ente” –

lo dicono Totò Sampino, segretario generale Uil Fpl Sicilia e Palermo ed i componenti Rsu Uil Fpl del comune di Palermo Vincenzo Prestifilippo (capogruppo), Rosalia La Mattina, Alessandro Castrogiovanni , Ilioneo Martinez e Silvia Testa.

“Firmando questo Contratto Decentrato – dicono i dirigenti sindacali – abbiamo ottenuto la strutturalizzazione delle performance specifiche tipo B, prima sperimentali, per gli eventi culturali pomeridiani e per incrementare le aperture pomeridiane dei servizi demografici, l’aumento delle indennità di specifiche responsabilità per gli ufficiali di Anagrafe e Stato civile e per i messi comunali, operatori della protezione civile, dell’URP e delle UDE. Altro obiettivo fondamentale chiesto e ottenuto, è l’attribuzione dei nuovi differenziali stipendiali per i dipendenti aventi diritto, con priorità e maggiori possibilità per coloro i quali non hanno conseguito progressioni orizzontali da oltre sei anni o che non hanno ricevuto la necessaria valutazione periodica, il tutto con un budget incrementato a 950 mila euro e con il consequenziale incremento del numero dei percettori; e ancora, l’erogazione di una tantum dalle economie del fondo per la produttività”. Infine, la piena parificazione in tutti gli ambiti della performance individuale per le lavoratrici e lavoratori part time che pertanto sarà pagata interamente.

Abbiamo chiesto e continuiamo a chiedere l’incremento numerico e economico delle indennità di specifiche responsabilità e dell’indennità di funzione, con una revisione del loro sistema di graduazione, nonchè l’ incremento del numero dei percettori dell’indennità di servizio esterno, l’attribuzione dell’indennità maneggio. Tutti parametri per rivedere le condizioni disagiate di lavoro.

Complessivamente – concludono Sampino ed i componenti Rsu Uil Fpl – nonostante alcune criticità da risolvere, si tratta di un buon risultato colto in extremis quasi alla fine dell’anno per le lavoratrici e lavoratori del comune di Palermo”.

Com. Stam. UIL