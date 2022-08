Comune in lutto: è deceduto il consigliere Andrea Marino

Il cordoglio del Sindaco massimo Grillo e del Presidente del Consiglio comunale, Enzo Sturiano

E’ deceduto stanotte nell’ospedale di Trapani il consigliere comunale in carica, Andrea Marino, 59 anni. Era sposato con la signora Rosalba Tumbarello e aveva tre figli, Vincenzo Francesco e Giulia. Fin da giovanissimo aveva unito all’amore per la famiglia e per il suo lavoro di geometra la passione per la politica e presto era divenuto un giovane esponente dell’allora Democrazia Cristiana. Il 7 maggio del 1990 la sua prima elezione in Consiglio comunale e il 19 febbraio del 1992 quella ad Assessore all’acquedotto, all’igiene, agli appalti e contratti e al decentramento, della Giunta guidata da Enzo Genna.

Poi il suo impegno politico a Petrosino dove ha rivestito l’incarico sia di Consigliere comunale sia di Presidente dell’Assise Civica.

Nell’ottobre del 2020 la sua ricandidatura e l’elezione (quota individuale (4362) al Consiglio comunale di Marsala nelle fila di Marsala Città Punica – Psi. Oggi, purtroppo, il suo decesso.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Andrea che prima che essere per me un consigliere comunale era un amico – precisa il Sindaco Massimo Grillo. Era un uomo determinato e capace che amava tantissimo la sua famiglia. In questo momento assai triste esprimo il mio più partecipato cordoglio sia alla moglie che hai figli”.

“Ho seguito con molta apprensione gli ultimi giorni di vita del consigliere Andrea Marino preoccupato del fatto che alcuni giorni fa mi aveva inviato un messaggio in cui si capiva che non stava bene – sottolinea il Presidente Enzo Sturiano. Non mi aspettavo però una così tragica notizia. Sia io che il Consiglio comunale siamo profondamente affranti per questa sua dipartita. Da parte nostra espriamo tutta la nostra vicinanza alla famiglia”. I funerali si svolgeranno lunedì prossimo.

