Notizie

Comune Palermo RAP informa su servizio ritiro pannolini Area Porta a Porta Pon Metro React/Eu

• Bookmarks: 10

L’Azienda RAP informa i residenti nei quartieri di Cruillas, Pallavicino, Arenella/ Vergine Maria, Montepellegrino, dove è attivo il “porta a porta”, che a partire 

dal 27 novembre, ogni giovedì della settimana, dalle ore 14 alle ore 17, avvierà un servizio di postazione mobile presidiato per il ritiro dei pannoloni e pannolini nei seguenti siti:

–        Via Brunelleschi (Cruillas);

–        via della Resurrezione di fronte chiesa parrocchiale Maria Santissima Consolatrice degli Afflitti (Pallavicino);

–        piazza Bordonaro (Arenella/Vergine Maria);

–        via Eugenio Leotta angolo via Enrico Fileti (Montepellegrino);

Il suddetto servizio si aggiunge a quello già previsto per i quartieri di:

–         Mondello (piazzale Galatea dalle ore 8,00 alle ore 10,00);

–         Sferracavallo (via del Tritone dalle ore 8,00 alle ore 11,00);

–        Tommaso Natale (via Bergamotto dalle ore 8,00 alle ore 11,00).

Com. Stam.

10 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
70 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *