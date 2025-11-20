Comune Palermo RAP informa su servizio ritiro pannolini Area Porta a Porta Pon Metro React/Eu
L’Azienda RAP informa i residenti nei quartieri di Cruillas, Pallavicino, Arenella/ Vergine Maria, Montepellegrino, dove è attivo il “porta a porta”, che a partire
dal 27 novembre, ogni giovedì della settimana, dalle ore 14 alle ore 17, avvierà un servizio di postazione mobile presidiato per il ritiro dei pannoloni e pannolini nei seguenti siti:
– Via Brunelleschi (Cruillas);
– via della Resurrezione di fronte chiesa parrocchiale Maria Santissima Consolatrice degli Afflitti (Pallavicino);
– piazza Bordonaro (Arenella/Vergine Maria);
– via Eugenio Leotta angolo via Enrico Fileti (Montepellegrino);
Il suddetto servizio si aggiunge a quello già previsto per i quartieri di:
– Mondello (piazzale Galatea dalle ore 8,00 alle ore 10,00);
– Sferracavallo (via del Tritone dalle ore 8,00 alle ore 11,00);
– Tommaso Natale (via Bergamotto dalle ore 8,00 alle ore 11,00).
Com. Stam.