Impegno comune sul Piano del turismo motoristico promosso da Città dei Motori, con particolare attenzione agli itinerari per le due ruote; valorizzazione e tutela dei brand motociclistici storici; sensibilizzazione su tutela di ambiente, paesaggio, bellezze dei territori; eventi nazionali e locali su mobilità sostenibile e sicurezza stradale a due ruote. Questi i punti fondanti del protocollo firmato in video collegamento da Luigi Zironi, sindaco di Maranello e Presidente di Città dei Motori, e da Giovanni Copioli, Presidente della Federazione Motociclistica Italiana.

Per Luigi Zironi “il mondo delle due ruote è sempre stato uno dei cuori pulsanti della nostra associazione. Il protocollo appena sottoscritto assieme alla FMI assume dunque un’importanza fondamentale e su temi quali la sicurezza stradale e la valorizzazione del ‘Made in Italy’ motoristico ci garantisce un ulteriore passo avanti soprattutto sul piano operativo, in quanto definisce con grande precisione i nostri obiettivi comuni e indica le tappe per raggiungerli con azioni coordinate e complementari. Con questo approccio si creano anche le condizioni ideali per dare un seguito tangibile alla nostra passione per i motori, che ha bisogno di idee e della formula giusta per trasformarle in qualcosa di concreto. La rinascita del turismo motoristico necessita di alleanze pragmatiche come questa, senz’altro utili anche per valorizzare al meglio eventi e ricorrenze, come quelli del 2021 in cui, solo per citare degli esempi legati alla storia delle due ruote, la Vespa festeggerà i suoi 75 anni e la Moto Guzzi spegnerà le sue 100 candeline”.

Giovanni Copioli ha ricordato che “la Federazione Motociclistica Italiana è da sempre profondamente radicata su tutto il territorio nazionale attraverso i suoi oltre 1700 MotoClub. Quindi è per noi indispensabile il contatto ed il dialogo con le Istituzioni locali e cittadine. Per questo sono profondamente soddisfatto del Protocollo d’Intesa siglato con ANCI Città dei Motori. Insieme sono certo che potremo condividere strategie e obiettivi su temi fondamentali come la sicurezza, ma anche sotto il profilo della valorizzazione del comune patrimonio motoristico, culturale e turistico”.



L’Associazione Città dei Motori, nata nel 2008, riunisce sotto l’egida ANCI 30 Comuni italiani, appartenenti a 12 Regioni diverse e rappresenta una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti che hanno nei loro territori una vocazione motoristica a livello di produzione (automotive, moto e scooter, aerospazio, cantieristica navale), sportiva (circuiti e rievocazioni storiche) o culturale (musei, collezioni, archivi).

La Federazione Motociclistica Italiana, nata 1911, federata al CONI, è riconosciuta ai fini sportivi quale unico organismo autorizzato a disciplinare, regolare e gestire lo sport del motociclismo nel territorio nazionale e a rappresentarlo in campo internazionale. La FMI – con 1745 Moto Club affiliati e 105.945 tesserati – gestisce 23 specialità sportive e ha il suo interno organi dedicati all’utenza motociclistica quali le commissioni Registro Storico, Turistica e Tempo libero, Sicurezza, Educazione Stradale, Ambiente.

Com. Stam.

Giovanni Copioli