Comunicazione e marketing con l’AI. 100 borse di studio gratuite per formazione Scadenza ravvicinata
Interessante opportunità proposta da LEN, Learning Education Network, con 100 borse di studio gratuite per il Master online in Comunicazione e Marketing digitale con Intelligenza Artificiale.
Sono previsti cinque mesi di corso online – da ottobre 2025 a marzo 2026 – per formare professionistə della Comunicazione e del Marketing Digitale. Possono partecipare all’iniziativa manager, imprenditori/trici e studenti/tesse che desiderino implementare conoscenze e strategie operative del marketing digitale attraverso strumenti di intelligenza artificiale.
Per candidarsi occorre effettuare un test di selezione suddiviso in due parti. La prima parte si compone di 40 domande a risposta multipla in settori come marketing, comunicazione digitale e intelligenza artificiale. La seconda studia la presenza dei/delle candidati/e sui canali social e digitali.
Il percorso si articola in 34 webinar in diretta che che si terranno ogni settimana: il lunedì dalle ore 19:00 alle ore 20:30 e il giovedì dalle ore 13:00 alle ore 14:30. I/le partecipanti potranno seguire le lezioni da remoto, accedendo a un’aula virtuale mediante una normale connessione Internet sia da pc, sia da smartphone o tablet. Tutti i webinar sono registrati e disponibili on demand agli/alle iscritti/e nei giorni successivi alla fase live, permettendo anche la fruizione asincrona delle lezioni.
Le candidature sono aperte fino al 22 settembre 2025. Clicca qui per tutti i dettagli e per inviare la candidatura
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani