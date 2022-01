Con Il Test di Roberto Ciufoli prende il via Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea 2022

Sarà la commedia divertente di Jordi Vallejo ad aprire lo storico cartellone impaginato dal direttore artistico Alessandro Idonea che nonostante le difficoltà e le incertezze del momento conferma i cinque spettacoli in cartellone al Metropolitan di Catania

Catania, Teatro Metropolitan, 22 e 23 gennaio 2022 Una Stagione a 4 Stelle, dal 22 gennaio al 15 maggio 2022 Facebook: @UnaStagionea4Stelle

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” 2022 è pronta a partire, come sempre all’insegna della commedia più divertente. La stagione firmata da Alessandro Idonea ed intitolata al suo storico fondatore, il compianto Gilberto, prenderà il via il week-end del 22 e 23 gennaio (sabato doppia replica alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica pomeridiana alle ore 17.30; prenotazioni e prevendite al numero 095.322323) al Teatro Metropolitan di Catania con “Il Test”, commedia di Jordi Vallejo portata in scena da Roberto Ciufoli, che firma anche la regia, con Benedicta Boccoli, Simone Colombari e Sarah Biacchivengono.

«E’ dura ma si va avanti – dice Alessandro Idonea -. Il momento è quello che è, ma ora più che mai abbiamo bisogno di sentire la vicinanza, il calore e l’affetto del pubblico. I teatri sono tra i luoghi più sicuri in questo momento, e due ore di spettacolo dal vivo dovrebbero prescriverle anche i medici, soprattutto se ci si diverte!»

E “Il test”, vincitore del Premio Fray Luis de Leòn, è uno spettacolo ad alto tasso di comicità. La storia è quella di Hèctor e Paula, una coppia con qualche problema economico. I due devono affrontare la scelta che gli propone il vecchio amico Toni – accontentarsi di una piccola ma immediata fortuna o aspettare lunghi anni per decuplicarla? – in attesa che li raggiunga per cena Berta, la giovane fidanzata di Toni e psicologa di successo. Una decisione apparentemente semplice si trasforma presto in un dilemma, che inizia come un semplice e teorico test di personalità, in un clima di divertita amicizia, e diventa sempre più causticamente feroce, fino a mettere progressivamente a nudo i caratteri, i pensieri reconditi e i delicati segreti dei quattro commensali. Fra battute di spirito al vetriolo e sferzanti dialoghi, i protagonisti vengono spinti a prendere decisioni che nell’arco di una cena cambieranno radicalmente le loro vite, forse per sempre…

«I protagonisti della nostra storia – scrive Ciufoli nelle note di regia – vengono letteralmente travolti dagli esiti di quello che all’apparenza è solo un inoffensivo test comportamentale: cosa può mai nascondersi dietro l’innocuo “è meglio un uovo oggi o la gallina domani”? Qualunque sia lo scopo di un test, il risultato finale sarà sempre una scoperta o la conferma di un comportamento che addirittura può sconvolgere chi viene “testato”. E questo è il nostro caso».

“Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” numero dieci – alla quale è ancora possibile abbonarsi – prosegue il 19 e il 20 febbraio con “Gatta ci cova” di Antonino Russo Giusti con Bruno Torrisi, Giovanna Criscuolo e Alessandro Idonea, che riprende la regia del padre, mentre il 12 e il 13 marzo sarà la volta di “Italiani brava gente”, commedia brillante di Enrico Maria Falconi con Elena Russo, Ester Botta, Alessandro Sparacino, Peppe Piromalli, Federica Corda e lo stesso Enrico Maria Falconi, che racconta con ironia il fenomeno migratorio italiano, oltre ad essere un omaggio ai giganti della drammaturgia come Arthur Miller e Eduardo De Filippo. Il 23 e il 24 aprile “Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea” è lieta di ospitare gli attori comici palermitani Toti e Totino che, diretti da Roberto Spicuzza, porteranno sul palcoscenico del Metropolitan la commedia “Ma tu, che lavoro fai?”; infine il 14 e 15 maggio si conclude con uno dei classici del teatro napoletano che si rifà alla commedia dell’arte: “La fortuna con l’effe maiuscola” di Eduardo De Filippo ed Armando Curcio, che vedrà nei ruoli dei protagonisti Manuela Ventura ed Alessandro Idonea.

Il Test

di Jordi Vallejo, traduzione Piero Pasqua

Con Roberto Ciufoli, Benedicta Boccoli, Simone Colombari, Sarah Biacchivengono

Regia Roberto Ciufoli

Scene Andrea Ceriani

Costumi Sandra Cardini

Light Design Francesco Bàrbera

Foto Tommaso Le Pera

INFORMAZIONI

Una Stagione a 4 Stelle – Gilberto Idonea 2022

Abbonamenti a n. 5 spettacoli: Poltronissime euro 70; Poltrone euro 60; Distinti euro 50

Prevendite: Botteghino Teatro Metropolitan, via Sant’Euplio, 21 – Catania

Tel 095.322323 (ore 10-12 e ore 17-19)

Orari: sabato alle ore 17.30 e alle ore 21; domenica alle ore 17.30

