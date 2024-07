Con la 42^ Cesana – Sestriere il CIVSA arriva in Piemonte

Il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche alla gara organizzata da AC Torino tocca la vetta più alta nel suo 5° appuntamento dal 5 al 7 luglio.

Cesana Torinese (TO). Il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche per il suo 5° appuntamento stagionale arriva in Piemonte, dove dal 5 al 7 luglio è in programma la 42° Cesana – Sestriere. La blasonata gara organizzata dall’Automobile Club Torino tocca la la maggiore altitudine ad oltre 2.000 metri, nell’ambito della massima serie tricolore ACI Sport che ha validità anche per il Campionato Europeo Auto Storiche.

Il tracciato si snoda sugli spettacolari 10.400 metri tra Cesana Torinese e Sestriere, coprendo un dislivello di 680 metri su una pendenza media del 6,59%. Venerdì 5 luglio inizierà il week end piemontese quando dalle 13.30 alle 20.00 si svolgeranno le operazioni di verifica in Piazza Giovanni Agnelli. Le due manche di ricognizione del tracciato scatteranno a partire dalle ore 13 di sabato 6 luglio. Il via alla competizione sarà dato dal Direttore di Gara Fabrizio Bernetti e dall’aggiunto Stefano Torcellan, alle 11.00 di domenica 7 luglio, dopo il transito delle auto protagoniste della Cesana – Sestriere Experience, occasione che richiama sulle Alpi piemontesi numerosi possessori di auto dal grande valore sportivo e storico, per transitare sul percorso di gara e successivamente esporre le prestigiose vetture nel centro di villeggiatura gremito di pubblico e turisti. Alla fine della gara il parco chiuso e la ormai tradizionale premiazione, sul Piazzale Giovanni Agnelli.

Ci sono tutti i big del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche ad iniziare dal leader di 4° Raggruppamento Salvatore Totò Riolo su PRC A6 BMW, vettura curata da Kaa Racing con la quale l’alfiere della Squadra Piloti Senesi, ha vinto tutte le gare finora ed ha ottenuto il miglior tempo in assoluto alla Coppa della Consuma, Monte Erice e Lago Montefiascone. Da leader di 5° Raggruppamento e due volte migliore in assoluto al Sestriere, arriva il fiorentino Stefano peroni che sulla Martini Mk32 BMW, che la punta della Bologna Squadra Corse cura in proprio, ha ottenuto il miglior tempo generale alla Bologna Raticosa. In 3° Raggruppamento è papà Giuliano Peroni su Osella PA 8/9 BMW a comandare la categoria delle vetture costruite fino al 1982. L’emiliano Idelbrando Motti su Porsche Carrera è in testa al 2° Raggruppamento ed ha più volte vinto nella categoria delle vetture di costruzione entro il 1976 alla gara Piemontese. Altro pluri vincitore al Sestriere è il leader di 1° raggruppamento, Tiberio Nocentini, che sulla Chevron B19 Cosworth, ha recuperato in fretta il passo falso dovuto ad un guasto in casa alla Consuma.

Sono tanti e numerosi in ciascun raggruppamento i protagonisti annunciati. In 4° Raggruppamento il vincitore del 2024, Mario Massaglia che su Osella PA 9/90 curata dal Team Di Fulvio gioca in casa, il pisano Piero Lottini, altro ottimo conoscitore del tracciato che affronterà con la blasonata Osella PA 9/90 BMW, già vincitrice con il mai dimenticato Uberto Bonucci. Altro padrone di casa è Roberto Turriziani su Osella PA 9/90. Reduce dal successo a Montefiascone tra le Sport Nazionali, il milanese Alessandro Trentini cerca nuovi punti al volante della Lucchini SN con motore Alfa Romeo di derivazione di serie, come per tutte le Sport Nazionali, dove desidera avere un ruolo da primo attore in casa Arnaldo Pinto, anche lui su Lucchini. Anche tra le monoposto del 5° raggruppamento ci sono dei contendenti a cui fare molta attenzione come Pierpaolo Serra su March F2, Roberto Buratti su Van Diemen RF79 o Luca Gilberto Aires su Formula Ford. In 3° Raggruppamento ad inseguire da vicino il leader ci pensa il siciliano tricolore 2023 Gaetano Palumbo, sempre pungente su Fiat X1/9, il milanese Gianluca Luigi Grossi su Triumph Dolomite Sprint in versione silhouette, in GTS Giorgio Tessore e Guido De Rege Di Donato sulle Poresche, con le sportscar c’è il milanese Andrea Fiume su Osella PA 8/9, poi la sempre ammirata Lola Ford di Gianluca De Camillis e l’Osella PA 5 di Giuseppe Castagno. In 2° Raggruppamento sono diversi in agguato verso la vetta, “Ghost” attualmente 3° su AMS 176, il bolognese Fosco Zambelli mira dritto al primato in claase TC 2000 ed al vertice di raggruppamento, sulla agile Alfa Romeo GTam, poi Massimo Perotto che guiderà la Porsche Carrera e punterà in alto, come Dario Cerati, anche lui su Porrsche ed Umberto Pizzato. Presente il lombardo Ruggero Riva in classe T2000 su Alfa Romeo GTV ed il minaccioso Gianluca Calari su Fiat X1/9 in GTS 1300. Torna al Sestriere la bella Alfa Romeo 6C 2300 di 1° Raggruppamento dell’altoatesino Georg Prugger, ma chi insidierà certamente la vetta sarà l’austriaco Harald Mossler sulla Daren MK3, poi la bella Porsche 6 di Mario Sala. Elegante ed aggressiva la Jaguar E Type del bolognese Francesco Amante in GT, come la Porsche 911 T di Sergio Davoli. In classe T2000 belle sfide annunciate a cui parteciperà Francesco Tignonsini con l’energica BMW 2002 Ti, come il piemontese Vittorio Novo e Carlo Fiorito. Ha dato prova a Montefiascone di essere tornato in forma il pesarese Alessandro Rinolfi che sulla fidata Morris Mini Cooper S ha iniziato immediatamente la caccia ai punti di classe T1300, come Luciano Rebasti continua in classe T1000 con la Fiat Abarth 1000.

Classifiche CIVSA dopo 4 gare: 1° Raggr., 1 Ferraro 21; 2 Nocentini 20,5; 3 Mossler 13,5. 2° Raggr., Motti 20,5; 2 Zambelli 16,5; 3 “Ghost” 12. 3° Raggr., 1 Peroni G. 20,5; 2 Palumbo 19; 3 Oddo 18. 4° Raggr. 1 Riolo 31; 2 Lottini, Pinto e Trentini 14,5. 5° Raggr. 1 Peroni S. 20,5; 2 Vitali 9; 3 Bertanza 8.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2024: 22-24 marzo 58^ Coppa della Consuma (FI); 26-28 aprile 9^ Salita Storica Monte Erice (TP); 24-26 maggio 35^ Bologna Raticosa (BO); 21-23 giugno 27^ Lago Montefiascone (VT); 5-7 luglio 42^ Cesana – Sestriere (TO); 18-20 luglio 16° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 6-8 settembre Guarcino – Campocatino (FR); 20-22 settembre 15^ Scarperia – Giogo (FI); 4-6 ottobre 7^ Coppa Faro (PU).

