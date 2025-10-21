Con la lezione su “Il corpo vestito: nell’arte, nella moda e nella cultura” inizia il Corso on line “L’Abbigliamento in Sicilia”

Con la lezione su “Il corpo vestito: nell’arte, nella moda e nella cultura” che si terrà mercoledì 22 ottobre alle ore 17 inizia il Corso on line “L’Abbigliamento in Sicilia: Storia, Arte e Tradizione popolare” promosso da BCsicilia e Università Popolare.

La lezione sarà tenuta da Maria Teresa Di Blasi, Storica dell’Arte e Presidente della Sede di BCsicilia di Catania, mentre la presentazione è a cura di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia.

Il corso, che si terrà da ottobre a dicembre 2025, prevede nove lezioni e quattro visite guidate. Le altre lezioni in programma si terranno: mercoledì 29 ottobre con la lezione su “Coprirsi nella preistoria: pelli, lino e lana nei siti siciliani”; giovedì 6 novembre con “L’abbigliamento dei Greci in Sicilia”; mercoledì 12 novembre con “Dai Romani ai Bizantini vestirsi in terra di Sicilia”; mercoledì 19 novembre con “L’influenza da diverse culture: l’abbigliamento nell’Isola durante il Medioevo”; mercoledì 26 novembre con “Tra stili italiani e spagnoli. Abiti e indumenti dal Quattrocento al Seicento”; giovedì 4 dicembre con “L’abbigliamento nel Settecento: il secolo della grande nobiltà siciliana”; mercoledì 10 dicembre “Seta e fiori: vestirsi nell’Isola nel XIX secolo”; ed infine mercoledì 17 dicembre con “Il Novecento e la contemporaneità: abbigliamento, case di moda e stilisti siciliani”.

Le quattro visite guidate sono previste invece: domenica 2 novembre Palermo alla Casa Museo Raffaello Piraino, domenica 9 novembre a Catania alla Sartoria teatrale Angelo Butera, all’Atelier Marella Ferrera Accademia della moda e del gioiello e all’Accademia della moda e del gioiello Harim, domenica 23 novembre a Ragusa al Museo della moda e a Scicli e al Museo del costume, e infine dall’9 all’11 Gennaio 2026 a Firenze con la visita guidata a Palazzo Pitti, al Museo Gucci e al Museo Ferragamo. Obbligatoria la prenotazione. Per informazioni ed iscrizioni: Tel. 346.8241076 – Email: segreteria@unipoti.it. Alla fine del Corso verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Il corso intende esplorare diverse aree tematiche della moda attraverso le principali tappe della sua storia. L’introduzione è dedicata al tema del corpo vestito, ovvero alla rappresentazione del corpo umano attraverso l’abito — un argomento da sempre centrale nell’arte, nella moda e nella cultura. Segue un articolato itinerario che attraversa i vari periodi della storia della Sicilia, dalla preistoria fino all’età contemporanea.

In foto (BCsicilia) evoluzione del costume.