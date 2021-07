«Spegnete il telefono cellulare e accendete la radio, il sorriso tornerà a splendere sulle note di “Con la scusa del Pam Pam”».

È questo lo slogan scelto dal cantautore italiano Lorenzo Zecchino, in arte Zelo, per presentare il suo nuovo video “Con la scusa del Pam Pam”.

Fresco come una granita alla menta in una calda giornata di sole, il progetto – prodotto da Alex De Vito – nasce in un momento di grande speranza e ripresa.

“Con la scusa del Pam Pam”, con arrangiamento curato dallo stesso Zelo, con voce solista e cori di Lucia Casoria, non vuole essere trasversale, ma vuole strappare un sorriso a chi la ascolta, con lo scopo di far muovere tutti dopo tanto tempo di stop e balli in casa.

Il video, per la regia di Alessandro Costantino, strizza l’occhio alle atmosfere dance degli anni ’80, un’immersione nelle sonorità di quegli anni che sono state rielaborate e rese contemporanee dalla Vogue Dance School di Foggia della maestra Tecla Russo.

Vincitore nel 1989 del noto concorso musicale Festival di Castrocaro, il cantautore italiano è una voce nota nel panorama nazionale: ha partecipato per due anni di seguito al Festival di Sanremo, nel 1992 con “Che ne sai della notte” e l’anno successivo con “Finché vivrò”.

Tra i suoi album “Vorrei parlar d’amore ma mi viene da ridere”, a cui hanno collaborato tra gli altri Vince Tempera, Ellade Bandini, Massimo Luca e Ares Tavolazzi, e “Finché vivrò”.