Con le mostre “Tutte le piante del mondo”, “Domestico, Mediterraneo” e “Il Nido rovesciato” ha preso il via a Palermo la dodicesima edizione di iDesign

Ha preso il via a Palermo iDesign, la design week fondata e diretta da Daniela Brignone, giunta alla sua dodicesima edizione e in corso fino al prossimo 6 ottobre in diversi luoghi del capoluogo siciliano.

Molti gli ospiti di iDesign 2024, fra designer di fama nazionale e internazionale, giovani e affermati designer siciliani, aziende di settore e istituzioni pubbliche e private, per un programma che, per dieci giorni, si articolerà fra mostre, inaugurazioni di nuovi spazi, incontri culturali e approfondimenti.

Il tema di quest’anno “andar per mondi” apre all’idea del viaggio, inteso in senso fisico, mentale e spirituale. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.

La manifestazione, in collaborazione con l’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, patrocinata dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Palermo, da quest’anno è inserita nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana.

Venerdì 27 settembre, alle 12, al Convitto Nazionale Giovanni Falcone, in piazza Sett’Angeli 3: nell’ambito della cerimonia di avvio del nuovo anno scolastico, è stata inaugurata “Tutte le piante del mondo” , installazione promossa dall’Accademia di Belle Arti di Palermo in collaborazione con il Convitto Nazionale Giovanni Falcone, che nasce dall’esame di esemplari botanici all’indomani della loro migrazione: la pianta conserva delle caratteristiche originarie ma muta, si adatta e cresce in contesti spesso radicalmente diversi da quelli di partenza. Il punto di partenza è una sfera che idealmente ripropone nei suoi livelli i paralleli terrestri, aiuole che ospitano le specie botaniche. Il progetto vede la sinergia delle cattedre dei professori Marcello Carriero, Francesco De Grandi, Arianna Oddo, Agnese Giglia, Ivan Agnello, Marco Castagna e Luca Pulvirenti e dei loro allievi in Accademia. Visite: 3 ottobre, dalle 15:00-18:00 / 5 e 6 ottobre, ore 9:00-14:00 / 15:00-18:00.

Nel pomeriggio, alle 18, nella Cavallerizza di Palazzo Costantino, (via Maqueda 217), grazie alla collaborazione fra iDesign e il mecenate Roberto Bilotti, si è aperta “Domestico, Mediterraneo”, mostra curata da Giuseppe Arezzi, interior designer e docente, e promossa da Abadir, Accademia di Design e Comunicazione Visiva di Catania. La mostra, che riunisce una serie di oggetti e arredi realizzati dagli allievi dell’Accademia, coordinati dallo stesso designer, in collaborazione con aziende del Sud e del Centro Italia, parte dalle tradizioni vernacolari radicate nel genius loci dei territori mediterranei, per indagarne la trasposizione nel design contemporaneo che richiama i paesaggi, la storia, gli immaginari e le tradizioni del sud dell’Europa. Otto progetti, realizzati grazie alla collaborazione con aziende, accomunate dalla capacità di aver saputo reinterpretare in chiave contemporanea saperi e mestieri tradizionali: La mostra sarà visitabile fino al 6 ottobre (martedì-sabato ore 11:00-18:00 / domenica ore 10:00-13:00).

Nell’atrio di Palazzo Costantino è in mostra anche una delle scenografiche installazioni della designer Rosa Vetrano: “Il Nido rovesciato” si pone l’obiettivo di indurre a riflettere sulla connessione tra i luoghi abitativi e la nostra psiche, declinato attraverso luce, colori, suoni, odori, esperienza tattile, che assicura protezione e libertà allo stesso tempo. Un’esortazione verso i ritmi lenti del vivere quotidiano, partendo dall’esplorazione di sé. Ne “Il Nido Rovesciato” centrale è la contemplazione, l’osservazione e il coinvolgimento sia emotivo che fisico. L’opera immersiva ci accompagna a vivere l’esperienza attraverso i sensi più intimi come il tatto, la propria percezione, il senso sinestetico, l’olfatto, la temperatura e persino la pressione. Fino al 6 ottobre (martedì-sabato ore 10:00-18:00 / domenica ore 10:00-13:00).

