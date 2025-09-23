Con Red Bull un weekend mondiale per i Pata Talenti Azzurri FMI Velocità a Misano

Un’esperienza memorabile per i giovani Pata Talenti Azzurri FMI della Velocità. Ospiti di Red Bull, i giovani piloti coinvolti nel progetto hanno assistito all’edizione 2025 del Red Bull Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini svoltosi da venerdì 12 a domenica 14 settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli, cullando il sogno di, un giorno, presenziare in pista da protagonisti nelle tre classi del Motomondiale.

Coordinati e seguiti in tutte le attività da Roberto Sassone (Direttore Tecnico Velocità FMI) e da Alessandro Brannetti (Tecnico FMI), nella giornata di sabato 13 settembre i Pata Talenti Azzurri FMI presenti hanno assistito alle qualifiche ufficiali della MotoGP presso l’Isola delle Rose, la celebre area hospitality premium creata da Red Bull.

Successivamente hanno maturato una proverbiale esperienza tecnico, formativa e didattica per il futuro, scoprendo le peculiarità della Red Bull MotoGP Rookies Cup, il monomarca su base KTM promosso ed organizzato da Red Bull che affianca nei principali round europei il Motomondiale.

I tecnici del campionato hanno illustrato ai Pata Talenti Azzurri FMI le prerogative della serie oltre che delle KTM RC 250 R, invitando poi in griglia di partenza di Gara 1 le ragazze ed i ragazzi coinvolti nel progetto. Un’occasione per scoprire l’eccellenza del motociclismo internazionale, far gruppo e sostenere tre Pata Talenti Azzurri FMI che hanno preso parte all’evento in gara: Guido Pini e Luca Lunetta nel Mondiale Moto3, Giulio Pugliese proprio nella Red Bull MotoGP Rookies Cup.

