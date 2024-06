Con Super Driver Kart più opportunità per i soci ACI

Continuano con successo crescente le selezioni sui kartodromi italiani e sui circuiti virtuali aperte fino al 21 luglio. Previsto uno sconto del 10% per i possessori di tessera Automobile Club d’Italia. Giovinazzi “Una competizione vera”

Continuano con successo crescente le selezioni sui kartodromi italiani e sui circuiti virtuali aperte fino al 21 luglio. Previsto uno sconto del 10% per i possessori di tessera Automobile Club d’Italia. Giovinazzi “Una competizione vera”

Bari, 20 giugno 2024. Nuove pubblicazioni di video elettrizzanti sui social e su https://sdk.overtakes.it/ mentre proseguono con successo crescente le selezioni della SDK, Super Driver Kart, l’occasione per tutti di far emergere il proprio talento al volante per entrare a pieno titolo nel mondo del Motorsport.

Nuova opportunità di Overtakes, organizzatore di SDK e dell’Automobile Club d’Italia, con lo sconto del 10% sulla quota di iscrizione per i soci ACI.

ACI Sport e la Scuola Federale Michele Alboreto sono pronte ad individuare e seguire quanti si metteranno in luce sui kartodromi italiani convenzionati e sui circuiti virtuali, a cui deve necessariamente seguire una prova in pista. Alle finali seguiranno degli stage valutativi, per tutti i percorsi più efficaci per una crescita concreta nel mondo del motorsport.

Di nuovo sul podio più importante del Mondo Antonio Giovinazzi, Terzo a Le Mans 2024 con la Ferrari 499P dopo il successo del 2023, l’ambassador di Super Driver Kart ha annunciato: -“Sarà una competizione a tutti gli effetti quella barese, è importante che i piloti emergenti vivano l’atmosfera ed il ritmo di una gara vera”-.

-“Il progetto è tanto ampio quanto utile per chi scopre di volere seguire l’appassionante strada del motorsport – dichiara Raffaele Giammaria – è importante che siano adeguatamente formate nuove figure e che vi sia l’opportunità di individuare nuovi piloti, che seguano la strada delle competizioni secondo il percorso più formativo ed efficace”-.

C’è tempo fino al prossimo 21 luglio per le selezioni e poi il mega evento delle finali a Bari del 9 agosto, con i piloti delle massime serie internazionali, personaggi dello spettacolo, ma soprattutto l’autorevole giuria di cui faranno parte anche Giancarlo Minardi, Raffaele Giammaria, il Direttore della Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto, oltre ad altri dirigenti della Federazione e team manager. Dopo le finali gli stage formativi su Kart da competizione, e vetture formula. Percorsi studiati per proseguire la crescita come pilota o figura professionale nel motorsport.

Sarà un’esperienza ad alta adrenalina per tutti ed un evento ad alta visibilità grazie alla diretta TV ed il live streaming previsti per la gara kart endurance, tra le esclusive squadre.

Tante le opportunità che il progetto SDK desidera offrire, per fare emergere talenti volenterosi in ogni settore del motorsport le capacità ed il talento di varie figure, dal pilota, al tecnico, al team manager.

