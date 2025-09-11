Con UCI Cinemas il rientro diventa spettacolare: al via la campagna “Back to Cool”

Il circuito invita gli spettatori ad affrontare il ritorno alla quotidianità con le grandi emozioni del grande schermo, vivendole grazie alla qualità di visione e alla tecnologia avanzata delle sue sale, oltre ad attività speciali per piccoli e grandi in alcuni multisala selezionati

Milano – UCI Cinemas, il più importante circuito cinematografico europeo, parte del gruppo ODEON Cinemas Group, lancia la sua nuova campagna “Back to Cool” e trasforma la routine in un’incredibile opportunità per vivere al massimo la magia del grande schermo.

Nonostante il rientro alle attività quotidiane, gli spettatori potranno continuare a vivere l’emozione di scoprire nuove storie in sala, grazie al comfort e alla tecnologia ineguagliabile di immagine e suono delle sale UCI Cinemas. Infatti, il “Back to Cool” sarà reso ancora più straordinario dalla proiezione dei titoli più importanti del momento. Dai film di animazione per i più piccoli I Puffi e Troppo Cattivi 2 all’attesissimo Demon Slayer – Il Castello dell’Infinito, campione d’incassi in Giappone, dall’horror The Conjuring: Il rito finale alla commedia romantica Material Love e al ritorno di Downton Abbey 3 – Il Gran Finale, fino a Una battaglia dopo l’altra, action movie diretto da Paul Thomas Anderson con il premio Oscar Leonardo DiCaprio. Ogni spettatore potrà, dunque, vedere questi film e molto altro ancora vivendo un’esperienza di intrattenimento senza paragoni anche nelle sale premium UCI Cinemas con formati come iSense, IMAX e Screen X, XL e nelle sale LUXE, progettate per una visione immersiva con comodità superiore.

Inoltre, il “Back to Cool” firmato UCI Cinemas includerà un fitto calendario di attività speciali in multisala selezionati del circuito, come ad esempio attività per le famiglie ed ospiti in sala per incontrare il pubblico, pensate per rendere l’esperienza in sala ancora più divertente e coinvolgente.

“La fine delle vacanze estive lascia spesso un po’ di malinconia, ma noi di UCI crediamo che il ritorno alla routine sia un momento ideale per ritornare al cinema dopo i grandi titoli dell’estate. Con la campagna “Back to Cool” vogliamo comunicare al nostro pubblico, continuando ad offrire intrattenimento abbinato al miglior comfort, la miglior tecnologia e i migliori film. Le grandi emozioni si vivono solo sul grande schermo ed è così che diventa piacevole evadere dalla quotidianità”, dichiara Ramon Biarnes, Managing Director Southern Europe & Northern Europe di Odeon Cinemas Group.

UCI Cinemas

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia è presente con il Circuito UCI CINEMAS, leader sul territorio nazionale con 36 strutture multiplex e un totale di 369 schermi.

