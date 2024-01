Concerto di Capodanno 2024: musica e sicurezza all’unisono in Piazza Marconi per un sereno inizio di anno

Il concerto di Capodanno in Piazza Marconi ad Agrigento è stato un tutt’uno di musica e allegria che ha abbracciato le ultime ore del 2023 id il nuovo anno in sicurezza.

La serata, condotta da Miriam Di Rosa e Davide Scibilia, ha visto i Tiromancino padroneggiare il palco dalle 23.15, interrompendosi per circa 10 minuti attorno la mezzanotte per il brindisi e i saluti del sindaco, Francesco Miccichè.

Il pubblico, coinvolto in una piazza che si riempiva sempre di più, ha cantato con i Tiromancino fino all’una per poi trasformarsi in un insieme di energia e festa. A seguire, fino alle 3 del mattino, lo spettacolo è continuato con i DJ Set animati dai format agrigentini del “Giovedì all’italiana” con Pablo DJ e “Noche de Fuego” con il vocalist Marco Catalano.

Un plauso va all’organizzazione dell’evento che ha lavorato incessantemente nei giorni scorsi e si è concentrata, fino a pochi minuti prima dell’inizio dello spettacolo, senza tralasciare alcun dettaglio nel rispetto alle norme di Safety & Security garantendo così lo svolgimento fluido e sereno dell’intera manifestazione.

Desidero esprimere la mia gratitudine a tutte le persone coinvolte: dall’organizzazione agli artisti, dai presentatori agli operatori dietro le quinte, le maestranze, i tecnici, le istituzioni e tutti quanti altri hanno contribuito in qualche modo per la buona riuscita dello spettacolo.

Inizio nel ringraziare tutti i componenti della CPVLPS presieduta nei primi incontri dal vicario del prefetto, dott. Massimo Signorelli, e nell’ultima riunione del 31 dicembre, dal prefetto, il dott. Filippo Romano.

Ringrazio la questura di Agrigento ed il questore, Dott. Tommaso Palumbo, e tutti i dirigenti che si sono prodigati per analizzare e prevenire tutte le criticità legate allo svolgimento della manifestazione e così attuato in una forma di ampia collaborazione reciproca un piano funzionale ed efficace. Particolarmente mi corre l’obbligo di ringraziare il vicario del questore, il dott. Francesco Marino, ed il dirigente della P.A.S.I., il dott. Corrado Empoli, quest’ultimo presente in loco dalle prime ore della serata alle prime ore del mattino dopo lo spettacolo per coordinare tutte le attività e garantire la pubblica incolumità di tutti.

Grazie a tutte le donne e uomini delle forze dell’ordine della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, questi detentori di un delicato ruolo chiave nella gestione delle misure di safety.

Ringrazio i dipendenti ed i dirigenti comunali dei settori coinvolti, il personale della Polizia Locale e della protezione civile del Comune di Agrigento, la protezione civile del Libero consorzio comunale di Agrigento, il 118, la Croce Rossa Italiana e tutti i volontari.

Ringrazio infine tutte le istituzioni che hanno reso possibile, sovvenzionandole, le iniziative natalizie e del Capodanno ad Agrigento iniziando dall’amministrazione comunale, il Parco Valle dei Templi e l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana.

Sono ampiamente soddisfatto perché in centro città, in piazza Marconi e nelle vie adiacenti, nonostante le numerose organizzazioni di veglioni ed eventi nell’hinterland, si sono riversate migliaia di persone. Questo fa assolutamente bene all’economia locale ed alla promozione della nostra città.

Adesso è tempo di guardare solo avanti e ad un 2024 nel quale bisogna attuare importanti azioni che ci guideranno verso il 2025, anno in cui Agrigento celebrerà la designazione di Capitale italiana della cultura, opportunità che, ne sono fermamente convinto, cambierà per sempre le sorti del nostro territorio.

Certo si guarda anche ai prossimi eventi, ad iniziare dalla prossima edizione del Mandorlo in fiore, per la quale abbiamo divulgato un brevissimo video di presentazione delle date ufficiali proprio in occasione del concerto di Capodanno. Il Mandorlo in fiore si svolgerà dunque dal 9 al 17 marzo; sono già state avviate nei giorni scorsi le interlocuzioni con i gruppi internazionali ed è al lavoro il team che garantirà l’ottima riuscita della 76^ edizione.

Agrigento deve puntare sempre più in alto ed alla promozione di quella che è “destinata”, step by step, a diventare una meta turistica degna di questo titolo. Per questo puntiamo anche e stiamo lavorando ad una importante vetrina anche negli eventi fieristici internazionali, prima fra tutte, in ordine cronologico, la prossima BIT 2024 (Borsa Internazionale del Turismo), che si terrà a Milano dal 4 al 6 febbraio 2024.

Consapevole che la strada intrapresa è ampiamente ardua e tutta in salita e che operando in sinergia e nell’esclusivo interesse della Città si potranno raggiungere importanti traguardi, sempre disponibile con tutti al dialogo ed al confronto, auguro a tutti una buona fine di festività ed un sereno e prospero 2024 verso una nuova Agrigento.



L’Assessore alla Cultura e al Turismo

Dott. Costantino Ciulla

Com. Stam.