Concerto di Natale 2021 con Strauss e musiche natalizie, l’Orchestra Florulli al Teatro Golden

Domenica 12 dicembre ore 17:30 Teatro Golden (via Terrasanta, 60 Palermo) si terrà il “Concerto di Natale” con l’Orchestra Florulli diretta da Lidio Florulli con la voce solista di Federica Neglia: laureata in canto lirico al conservatorio di Palermo, si è esibita con diversi artisti di fama internazionale tra cui Roy Paci e Nicola Piovani, vince diversi concorsi di canto e per ultimo lo scorso mese ha cantato al Senato in occasione della giornata contro il femminicidio.

Al sax Stefania Lanzetta: laureata in pianoforte e sax: Ha partecipato a diversi concorsi nazionali e internazionali esibendosi in varie formazioni orchestrali.

AlVioloncello Giorgio Gasbarro: vincitore di concorsi in varie orchestre come pure alla Scala di Milano. Già primo violoncello del teatro Massimo di Palermo esibendosi spesso anche come solista.

L’Orchestra Florulli è stata fondata nel 1997 da Lidio Florulli: Direttore di chiara fama, ha seguito i corsi di direzione d’Orchestra presso l’Accademia Chigiana di Siena, con il Maestro Ferrara e nell’86 con Giulini. Nell’87 a L’Aquila si classifica primo al concorso internazionale di direzione d’orchestra. Direttore di diverse formazioni orchestrali, l’orchestra da Camera Siciliana, il teatro Massimo Bellini di Catania, tournèe come direttore ospite di prestigiose orchestre in Europa e negli U.S.A., diversi i riconoscimenti, per ultimo quello della Tessera del Mosaico Palermo. Oltre a dirigere concertisti di fama internazionale ha collaborato in varie esecuzioni con artisti come: Oriella Dorella, Ugo Pagliai, Michele Placido, Franco Battiato, Boris Davidovič Belkin e altri di chiara fama.

L’orchestra Florulli si è esibita in numerosi concerti per conto di diversi Enti in Italia e all’estero, nel 95 a Strasburgo al parlamento Europeo in presenza di Mitteran, nel 97 a Palermo in presenza del capo dello stato Scalfaro e nel 2002, in occasione del 10° anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio, un concerto presso il Teatro Massimo di Palermo in presenza del Presidente Ciampi. Attualmente l’orchestra continua la sua attività con maggiore esperienza e sempre più ricco repertorio.

Durante la serata l’Orchestra suonerà Musiche di Johann Strauss “ Il Re dei Valzer” e un Midley della tradizione natalizia.

La serata sarà presentata da Anna Cane.

Biglietti disponibili presso il teatro: ridotto studenti € 10,00, intero € 15 “posti numerati” Online su cinemateatrogolden

