Concerto di Natale e Presentazione del libro sui Canti di Natale Arbëresh di Pierpaolo Petta.

Mercoledì 27 dicembre alle ore 21,00 al Teatro del seminario , concerto di Natale del gruppo Arbëreshe Officina della Musica proveniente da Lungro paese Arbëreshe della Calabria.

Organizzato dalla Proloco Piana e dall’Amministrazione Comunale con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo, con il supporto di Alessandro Ferrantelli, Vuxhë Grash è un coro di donne ideato e diretto dall’artista Anna Stratigò.

Durante il concerto saranno eseguiti antichi canti della tradizione Arbëreshe, frutto del lavoro di ricerca che da sempre vede impegnata Anna Stratigò, e nuove composizioni con influenze di diversi stili musicali grazie ai musicisti Checco Pallone e Piero Gallina.

Alcuni canti antichi verranno eseguiti per la prima volta nel concerto di Piana degli Albanesi.

Giovedì 28 Dicembre 2023 alle ore 18,00 nella Cattedrale di San Demetrio di Piana degli Albanesi la presentazione del libro Kënkat e Krishtlindjes të Arbëreshëvet e Siçillëjes (Canti di Natale degli Arbëresh di Sicilia) di Pierpaolo Petta, volume che fa seguito ai compact disc sempre sui Canti di Natale pubblicati negli anni 2015 e 2016 (Kënkat e Krishtlindjes vol. 1-2, PPP01-PPP02, Piana degli Albanesi, 2015-16).

Ennesimo ritorno alle origini per Petta, che oltre a curare il suo percorso concertistico (ricordiamo che è molto impegnato sia come fisarmonicista concertista che in teatro) ha sempre un occhio di riguardo per le sue origini Arbëreshe.

Nel volume sono raccolti i testi in Arbëresh con la relativa traduzione in italiano e gli spartiti musicali degli stessi. La pubblicazione degli spartiti è un’operazione inedita e molto importante, in quanto dà a tutti la possibilità di poter fruire questo repertorio quasi dimenticato.

Il volume è uno strumento importante anche per la salvaguardia delle cultura Arbëreshe, in quanto facilmente utilizzabile in chiesa, nelle classi di catechismo come nelle scuole.

Il volume è edito dall’Eparchia di Piana degli Albanesi ed il patrocinio della rivista Oriente Cristiano e del comune di Piana degli Albanesi.

La prefazione del volume è del professore Girolamo Garofalo, etnomusicologo e docente dell’Università degli studi di Palermo. Alla presentazione saranno presenti Don Enzo Cosentino (Direttore editoriale del quadrimestrale dell’Eparchia di Piana degli Albanesi Oriente Cristiano);

Girolamo Garofalo, Matteo Mandalà (Professori dell’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento Culture e Società);

Papàs Jani Pecoraro (Parroco della Cattedrale di San Demetrio);

Rosario Petta (Sindaco del Comune di Piana degli Albanesi) e lo stesso autore Pierpaolo Petta.

Ci sarà spazio anche per un breve momento musicale che vedrà l’esibizione di due cantrici storiche di Piana degli Albanesi, Franca Cuccia e Maria Guzzetta, la corale della scuola dell’infanzia Maria SS. Odigitria diretti da Suor Gandolfa Sausa ed il coro di voci bianche dell’I.C.S. Skanderbeg di Piana degli Albanesi diretti dalla Professoressa Sara Riolo.

La presenza delle signore e dei bambini risultano fortemente importanti in quanto rappresentano il trasferimento del sapere della tradizione.

“Molti gli eventi natalizi 2023 a Piana degli Albanesi, dopo il grande successo di pubblico per la realizzazione dell’albero del Cannolo, due importanti eventi legati alla cultura ed alla tradizione Arbëreshe della nostra comunità. Uno spettacolo di musica Arbëreshe del gruppo Officina della Musica proveniente da Lungro paese Arbëreshe della Calabria e la presentazione del libro Kënkat e Krishtlindjes të Arbëreshëvet e Siçillëjes (Canti di Natale degli Arbëresh di Sicilia) di Pierpaolo Petta.

Un lavoro che consente di mantenere e condividere musiche e canzoni della tradizione Arbëresh.

Una pubblicazione che ho anticipato il 18 dicembre a Tirana durante la riunione del Consiglio della Diaspora e che già suscita grande curiosità ed attenzione da parte dei nostri fratelli Albanesi.

Lavorare nel mantenere vive le nostre tradizioni storiche e culturali è sempre stato un obbiettivo principale della nostra Amministrazione Comunale.” Ha dichiarato il Sindaco Rosario Petta

