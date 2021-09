Un’altra edizione del Madeinmedi, Mediterranean Design & Fashion Week, si è conclusa con successo. Dopo un lungo periodo di stop forzato a causa della pandemia, creatività e professionalità sono ritornate protagoniste nella città di Catania grazie ad un evento che fa incontrare i giovani Fashion Designer dell’Accademia Harim con i professionisti dei settori moda, arte e design.

Una settimana, quella appena trascorsa, ricca di appuntamenti. Come il casting per nuovi volti “Are You Ready” che si è svolto presso l’Hotel Mercure di Catania, in collaborazione con la model agency Castdiva: una giuria formata da imprenditori, fotografi e giornalisti ha selezionato i volti che saranno protagonisti nelle campagne pubblicitarie delle aziende partner del Madeinmedi. Il fotografo milanese Valerio Nico, con la produzione dell’Harim Network, ha diretto e scattato gli shooting per il marchio Vìen, nato dal progetto creativo multidisciplinare di Vincenzo Palazzo, per Papini e Harmont & Blaine. In collaborazione con YKK – acronimo di YoshidaKōgyō Kabushiki Kaisha, gruppo leader mondiale degli accessori da chiusura – è stato realizzato, presso la Fondazione Antonio Presti-Fiumara d’arte, un fashion film con gli abiti di Rosario Catrimi e creative director Gabriella Ferrera.

A chiudere questa intensa settimana dedicata a moda, arte e design la serata conclusiva presso l’open space all’interno dell’officina Maserati Cronos Catania, trasformata per l’occasione in una passerella. A sfilare le creazioni degli allievi Harim del corso quadriennale di Fashion Design: Veronica Mirenna, Elisa Sanfilippo, Gaia Nicotra, Viviana Puglisi, Melania Spalletta, Delia Trapani, Alessia D’Agosta, Giada Aquilino, Simona Spataro, Irene Agata Sapienza, Aurora Salamanca e Ylenia Liuzzo. Insieme alle collezioni del settore moda, i ragazzi del dipartimento di gioiello dell’Harim Accademia hanno presentato i loro lavori realizzati nel corso dell’ultimo anno di studi, in esposizione nel corner a loro dedicato: Miriam Cutello, Roberta Siringo, Alessia Marullo.

Le collezioni presentate debutteranno ad ottobre a Milano durante il Fashion Graduate Italia, organizzato dalla Piattaforma Sistema Formativo Moda, associazione che raggruppa le principali scuole di moda e design in Italia.

“E’ stato emozionante rivedere i volti contenti e pieni di speranze dei nostri ragazzi – commenta Marco Aloisi, producer dell’evento – Non è stato facile, abbiamo lavorato in un clima di incertezza ma tutti i sacrifici sono stati ripagati e, rispettando le norme anti covid, siamo riusciti a concludere una edizione del Madeinmedi intensa e, proprio perché difficile, ancora più bella”.

