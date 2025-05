Conclusa la qualifica del ricurvo Fuori le squadre compound Record del Mondo Corea del Sud

Nella seconda giornata di gare della tappa di World Cup a Shanghai (Chn) non riesce il bis alle squadre del compound azzurre. I terzetti, dopo il doppio argento ottenuto negli USA nel primo appuntamento di Coppa del Mondo, escono di scena sconfitti entrambi dalla Gran Bretagna: nel maschile Bruno, Godano e Fregnan agli ottavi (234-229); le azzurre Roner, Tonioli e Di Nardo ai quarti di finale (229-226). Da rimarcare nel corso delle eliminatorie il primato mondiale del trio maschile della Sud Corea, che ha realizzato un “perfect score” da 240 punti su 240 sulle 24 frecce.

Oggi c’è stato anche il via alla gara del ricurvo con le 72 frecce di qualifica che hanno ancora una volta evidenziato lo strapotere coreano, senza acuti da parte degli azzurri che domani, giovedì 8 maggio, scenderanno in campo per le eliminatorie a squadre: Nespoli, Musolesi e Borsani ai dodicesimi con l’Olanda, le azzurre Di Francesco, Boari e Rebagliati agli ottavi col Giappone. Nel pomeriggio, previste anche le sfide individuali del compound.

I RISULTATI DEL RICURVO – Prima apparizione stagionale in Coppa del Mondo ed è già dominio per la Corea del Sud nel ricurvo. I maestri asiatici piazzano tre arcieri nelle prime tre posizioni della classifica maschile dopo il ranking round, si tratta di Kim Woojin (695 punti), Lee Woo Seok (692) e Seo Mingi (689). Per l’Italia accedono alle eliminatorie Mauro Nespoli, trentaquattresimo con 664 punti e pronto ad affrontare il tedesco Vetter, e Federico Musolesi, cinquantunesimo a 654 e destinato a sfidare nel primo turno il numero uno del mondo Brady Ellison (USA). Non entra nel tabellone per soli due punti Matteo Borsani che chiude sessantacinquesimo a quota 648, appena sotto l’ultima posizione che qualifica alle eliminatorie.

Nella gara a squadre l’Italia maschile partirà dalla quindicesima posizione con 1966 punti e domani affronterà nel primo turno l’Olanda.

Nella gara femminile prime due posizioni per le coreane Lim Shyeon (676 punti) e Lee Gahyun (672) mentre al terzo posto si piazza la tedesca Kroppen (671). La migliore delle azzurre è Roberta Di Francesco, trentesima con 641 punti, Lucilla Boari è trentacinquesima con 639 punti, due in più di Chiara Rebagliati, trentottesima alla fine delle 72 frecce di qualifica.

Boari e Di Francesco si sfideranno nel derby italiano al primo turno, mentre Rebagliati se la vedrà con la turca Tarakci.

Nella gara a squadre l’Italia femminile chiude decima con 1917 e agli ottavi di finale affronterà il Giappone.

Nel mixed team gli azzurri impegnati saranno Mauro Nespoli e Roberta Di Francesco che dopo il sedicesimo posto con 1305 punti affronteranno l’Australia.

I RISULTATI DEL COMPOUND – Sfortunata la gara a squadre per il compound italiano. La formazione maschile (Bruno, Godano, Fregnan) si arrende agli ottavi alla Gran Bretagna con il risultato di 234-229 ed è sempre la selezione britannica a eliminare le azzurre (Roner, Tonioli, Di Nardo) ai quarti di finale 229-226.

Nella gara a squadre la formazione maschile della Corea del Sud ha scritto la storia del tiro con l’arco: per la prima volta vengono raggiunti 240 punti sui 240 disponibili nel match contro Macau. Tutti “10” quindi per Choi Eun Gyu, Choi Yonghee e Kim Jongho che battono di un punto il precedente primato del mondo degli Stati Uniti. Non sono però loro a guadagnarsi la finale per l’oro che sarà tra India e Messico mentre il bronzo è stato vinto dalla Danimarca proprio contro la Corea del Sud con il risultato di 233-231. Saranno India e Messico a sfidarsi per l’oro anche nella gara femminile andando così a completare il podio con la Turchia che oggi ha battuto nel match per il bronzo la Gran Bretagna, allo shoot off, 229-229 (30-29).

FOTO WORLD ARCHERY LIBERE DA DIRITTI EDITORIALI

Com. Stam. + foto FITARCO