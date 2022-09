Conclusa la tappa siciliana dell’Italian Champions Tour: occhi puntati alla finalissima di Verona

Il Carabiniere scelto Roberto Previtali conquista l’accesso a Jumping Verona 2022 nel contesto della Longines FEI Jumping World Cup™

Si è conclusa la quarta tappa dell’Italian Champions Tour – il circuito nazionale di salto ostacoli a squadre promosso da Fieracavalli e dalla Regione Siciliana – nella cornice del Centro Equestre del Mediterraneo di Ambelia. Una struttura che, per il secondo anno di fila, non ha deluso le aspettative tanto da essere riconfermata anche per l’edizione 2023 del tour.

Per l’ultima manche della tappa lo Chef de Piste Andrea Colombo ha ideato un barrage che ha tenuto gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ingresso in campo dell’ultimo binomio: quello composto dal carabiniere scelto Roberto Previtali e la sua Ballyne de Beauval. Sono proprio i 34.54 sec. senza sfiorare barriere che – oltre al primo posto della classifica individuale – consentono a Roberto di conquistare la preziosa WILD CARD: un pass che garantisce l’accesso alle competizioni internazionali di Jumping Verona 2022 nel contesto dell’unica tappa italiana della Longines FEI Jumping World Cup™.

“Quando ho visto il percorso di Filippo Bologni con Quidich de la Chavee – racconta Roberto – ho capito che dovevo dare il massimo per battere il loro tempo e andare in testa alla classifica, però Balyne de Beauval è una guerriera e sapevo di poter contare su di lei. Anche se tutti i concorrenti miravano all’obiettivo WILD CARD per l’importanza del concorso di Jumping Verona, noi ce l’abbiamo fatta!”.

A dominare la classifica a squadre della tappa siciliana, invece, sono i fratelli Carrabotta. Gabriele e Giuseppe – grazie ai due percorsi netti in sella alle loro baie Faluky e Hangover – hanno portato la Banca del Fucino Jumping Team sul gradino più alto del podio.

“Vincere nella nostra Sicilia ci ha regalato un’emozione ancora più forte – afferma Giuseppe – e tornare a gareggiare ad Ambelia è sempre stimolante. Ogni volta al CEM troviamo qualche miglioria: dal parco ostacoli al sistema di illuminazione, dai campi gara fino al servizio di ristorazione. Per noi è molto importante avere un centro sportivo valido a pochi chilometri da casa, ancora di più se non ha nulla da invidiare alle altre strutture che ospitano concorsi internazionali”.

Adesso si pensa al Final Event di Fieracavalli – in programma dal 3 al 6 novembre al Pala Scuderia 1918 – ultima fase di un percorso durato tutto l’anno dove le 12 squadre si sfideranno per conquistare gli oltre 150mila euro di montepremi.

“L’evento di Verona ha in serbo tante novità – dichiara Riccardo Boricchi, Show Director di Jumping Verona – non solo saranno presentate tutte le squadre, ma anche la terza edizione del concorso. L’Italian Champions Tour, dopo l’evoluzione esponenziale della seconda edizione certificata dalla qualità degli atleti che ne hanno preso parte, volge lo sguardo al futuro ponendosi obiettivi ancora più grandi. Sono riconfermate le tappe di Arezzo, Piazza di Siena, Cattolica, Ambelia e ovviamente la super finale di Fieracavalli. In più, non solo ci saranno altri spazi dedicati alle squadre e agli sponsor con un servizio di accoglienza e tavoli riservati, ma si punta anche a un aumento del montepremi nelle singole tappe fino a 30mila euro”.

“Ci vediamo tutti a Verona per la finalissima. In bocca al lupo a tutti i binomi che ne faranno parte!” conclude lo Show Director di Jumping Verona.

