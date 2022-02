Conclusi gli Internazionali d’Italia Motocross 2022 per i Pata Talenti Azzurri FMI

La pista del Motoclub Motor School di Riola Sardo ha ospitato l’atto conclusivo degli Internazionali d’Italia Motocross Pro 2022. Una preziosa opportunità per i 7 piloti coinvolti nel progetto Pata Talenti Azzurri FMI presenti di proseguire il loro percorso di avvicinamento alla stagione, ricavandone positive ed incoraggianti sensazioni.

Partendo dalla classe 125cc, con due secondi posti nelle due manche in programma Ferruccio Zanchi (MJC Yamaha Official EMX125 Team) si è garantito l’argento di tappa e di campionato, presentandosi nel migliore dei modi all’inizio dell’anno nuovo. Buona prova anche da parte di Nicola Salvini (JK Racing Yamaha), sesto e quinto ottenendo la top-5 di giornata a Riola Sardo, mentre il Campione del Mondo MX Junior 85cc in carica Mattia Barbieri (3MXTeam GASGAS) ha fatto esperienza al debutto in 125cc, classificandosi sedicesimo e diciottesimo nelle due manche (diciannovesimo di giornata).

La classe MX2 ha visto nuovamente il Campione Europeo Motocross 250cc in carica Nicholas Lapucci (Team Fantic Racing) stringere i denti per via del recente infortunio, ottenendo un buon quarto posto dopo un brillante avvio. Grande potenziale velocistico espresso anche da Andrea Adamo (SM Action YUASA Battery Racing Team GASGAS), dodicesimo in gara complici una serie di imprevisti presentatisi nell’arco della contesa. Da rimarcare anche l’ottavo posto di Federico Tuani (SM Action YUASA Battery Racing Team GASGAS), diciottesimo della Supercampione dove ha presenziato anche il Campione Europeo Motocross 125cc 2021 Valerio Lata (MRT Racing Team KTM), quattordicesimo nella gara MX2, prendendo sempre più le misure con la sua nuova categoria.

Tra le due prove degli Internazionali d’Italia MX Pro, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno preso parte a tre giorni di Raduno Collegiale disputatisi proprio a Riola Sardo. Seguiti dal Tecnico FMI Cristiano Doimi, i Pata Talenti Azzurri FMI hanno posto le basi per affrontare al meglio l’inizio della stagione 2022.

Thomas Traversini, Direttore Tecnico Motocross FMI: “Da questa intensa settimana di lavoro sono emersi degli spunti positivi. In 125cc la concorrenza è decisamente agguerrita, ma Zanchi e Salvini si sono ritrovati nelle posizioni che contano e Barbieri, in gara esclusivamente per far esperienza da rookie, continua nel suo percorso di adattamento alla sua nuova realtà. Bene anche Lapucci e Adamo nella MX2 dove sono andati davvero forte. Nicholas ha corso nonostante il suo recente infortunio, partendo bene e ritrovandosi in testa nei primi giri. Quando ad Andrea, ha messo in mostra un gran potenziale velocistico, vanificato soltanto da qualche inconveniente. Bene anche Tuani che ha disputato due gare di livello, mentre Lata deve ancora prendere confidenza con la 250, ma sono sicuro sarà a posto per l’inizio di stagione. Tra Alghero e Riola Sardo, compresi i tre intensi giorni di collegiale, da parte dei Talenti Azzurri si sono visti dei segnali positivi, di buon auspicio per l’imminente inizio della stagione internazionale“.

Nicholas Lapucci ed Andrea Adamo in evidenza nella MX2 (Ph. Offroad Pro Racing)

Per i Pata Talenti Azzurri FMI del Motocross impegnati nel Mondiale MXGP ed MX2 oltre che nell’Europeo 125cc l’appuntamento è fissato per il fine settimana del 19-20 febbraio prossimi a Matterley Basin (Regno Unito), teatro del primo round previsto dal calendario 2022.

Com. Stam.