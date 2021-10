Il fine settimana del 2-3 ottobre ha visto l’impianto di Castelletto di Branduzzo ospitare il conclusivo doppio-round degli Internazionali d’Italia Supermoto con i giovani Pata Talenti Azzurri FMI in evidenza.

Nelle due giornate di gara, i piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana e da Pata Snack hanno concluso con diversi acuti la stagione 2021, dando prova del loro valore in due giorni che hanno presentato condizioni meteorologiche diametralmente opposte, con il sole a mitigare le attività sabato ed una pioggia incessante registratasi l’indomani.

Nella classe S4 Kevin Vandi (Team L30 Racing TM Factory) è stato il grande protagonista al Castelletto Circuit vincendo i due round, in entrambi i casi con un secondo ed un primo posto nelle due gare. Nonostante questo prestigioso bottino, al Pata Talento Azzurro FMI non è riuscita la rimonta in campionato, archiviando la stagione al secondo posto dopo il titolo conseguito nel 2020.

Passando alla top class S1, si sono confermati su convincenti livelli di competitività i due piloti coinvolti nel progetto. Gioele Filippetti (Bikers Racing Team Honda), reduce dalla brillante esperienza al Supermoto delle Nazioni dove ha egregiamente difeso i colori della Maglia Azzurra, a Castelletto di Branduzzo ha concluso quarto assoluto sabato (8° e 4°) e sesto domenica (due volte 6°), classificandosi rispettivamente secondo e terzo nella graduatoria riservata ai piloti italiani.

Alla sua prima stagione nella S1, Luca Bozza (Team L30 Racing TM Factory) si è confermato al top tra i rookie: decimo sabato (9° e 10) e settimo domenica (due volte 7°) nell’assoluta, quinto e quarto tra gli italiani. In virtù di questi risultati ha così portato a termine la stagione al settimo posto nella classifica finale degli Internazionali d’Italia Supermoto S1, figurando quarto nella graduatoria riservata ai piloti italiani.

Massimo Beltrami, Direttore Tecnico Supermoto FMI: “Un fine settimana impegnativo, dove si sono viste buone cose da parte dei Talenti Azzurri. Kevin Vandi è stato molto bravo, vincendo le due giornate di gara, oltretutto mostrandosi veloce sia sull’asciutto, sia sul bagnato. Sfortunatamente lo svantaggio in campionato non concedeva la possibilità di recuperare, tuttavia si è reso nuovamente protagonista di una gran stagione nella S4. Passando alla top class S1, Luca Bozza a fasi alterne si è prodotto in convincenti performance da sottolineare considerando il fatto che, quest’anno, era al debutto nella classe regina. Nella medesima categoria, Gioele Filippetti ha espresso buoni tempi soprattutto domenica, in linea con i migliori della S1. Purtroppo l’infortunio rimediato nei mesi scorsi ha condizionato la sua posizione finale in classifica, ma ha concluso bene il 2021 con risultati in crescendo negli Internazionali d’Italia ed un buon debutto al Nazioni, dove ha fatto il suo gestendo la pressione di dover rappresentare per la prima volta la Maglia Azzurra in un evento così importante.“

Gioele Filippetti in azione al Castelletto Circuit (Ph. Offroad Pro Racing)

Per i Pata Talenti Azzurri FMI Supermoto il 2021 riserva ancora il conclusivo impegno nel Campionato Europeo in agenda il 16-17 ottobre prossimi sempre a Castelletto di Branduzzo.

