Conclusi i progetti del PO FESR Sicilia 2014-2020 (obiettivo tematico 2 agenda digitale)

La Regione Sicilia, Autorità Regionale Innovazione Tecnologica (ARIT), nell’ambito del PO FESR Sicilia 2014-2020, Obiettivo Tematico 2 (Agenda Digitale),

ha finanziato gli interventi al Comune di Palermo con i codici “AU_PA_2.2.1” e “AU_PA_2.2.3”, grazie al Decreto regionale DDG 308 del 30.12.2020, e al Decreto regionale DDG 309 del 30.12.2020.

I titoli degli interventi sono:

Progetto AU_PA_2.2.1: “Piattaforma di servizi di collaborazione inter–amministrativa”. CUP D71D20000000006. Codice Caronte SI_1_26602, per un importo di € 1.980.000,00

Progetto AU_PA_2.2.3: “Piattaforma di gestione documentale integrata nei sistemi verticali delle Pubbliche Amministrazioni”. CUP D71D20000010006. Codice Caronte SI_1_26608, per un importo di € 2.555.514,00.

I progetti hanno previsto la fornitura di servizi informatici per la transizione operativa alla modalità digitale del Comune di Palermo. I progetti consentono di attuare concretamente parte dei contenuti del “Piano triennale per l’Informatica”, in ottemperanza al “Codice dell’Amministrazione Digitale” approvato con D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Il progetto “AU_PA_2.2.1” ha permesso di realizzare una piattaforma di gestione documentale trasversale a diversi uffici per la gestione totalmente digitale di procedimenti amministrativi in cui sono coinvolti uno o più servizi dirigenziali. La piattaforma informatica soddisfa esigenze di lavoro collaborativo e permette lo svolgimento di compiti di ufficio anche in modalità “lavoro agile”, tramite accessi con credenziali e tracciamenti delle attività lavorative del personale, permettendo il monitoraggio periodico della produttività. La piattaforma di gestione documentale è collegata ad altre piattaforme (ad es. il protocollo) e permette sia la firma digitale che il collegamento alla posta elettronica ordinaria che alla posta certificata per la gestione organizzata dei processi di lavoro.



Il progetto “AU_PA_2.2.3” permette l’interoperabilità applicativa per lo scambio dati tra diverse piattaforme e database sia del comune di Palermo (interoperabilità interna) che tra piattaforme del comune e quelle di altri enti (… lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l’interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni medesime). L’interoperabilità per lo scambio dati tra diverse piattaforme applicative permette vantaggi sia per il personale della PA, in termini di riduzione dei tempi per la conclusione dei procedimenti amministrativi, che per i cittadini non più chiamati dalle PA a produrre informazioni detenute dalle stesse PA. L’interoperabilità delle banche dati delle pubbliche amministrazioni è prevista dal Piano triennale per l’Informatica ed ha l’obiettivo primario di permettere la collaborazione e l’interazione telematica tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese, favorendo l’attuazione del principio “once only”.

Gli interventi sono stati realizzati dalla Società in house per i servizi informatici SISPI SpA.

Com. Stam. + foto