Concluso a Cava de’ Tirreni il Campionato Nazionale pongistico dell’Ente arancioblu CSI: tennistavolo da numeri uno!

Cava de’ Tirreni – Il tennistavolo saluta Nocera Inferiore e Cava de’ Tirreni, dopo un fine settimana intenso, vissuto dai 224 finalisti bluarancio sui tavoli del Campionato Nazionale pongistico del CSI, evento impreziosito dalla presenza contemporanea del Presidente nazionale dell’Ente di promozione, Vittorio Bosio, e dal numero uno della FITET, Renato Di Napoli.

Passati i tabelloni delle eliminatorie, al Palacoscioni di Nocera Inferiore le sfide ad eliminazione hanno qualificato in ciascuna categoria le atlete e gli atleti semifinalisti. A vincere le finali, ieri, sono stati otto pongisti della Lombardia, cinque racchette della Campania, tre marchigiani d’oro. Un successo a testa per Trento, Reggio Emilia, Padova. È stato invece Giovanni Novi a vincere il titolo nella categoria più ad effetto, quella dell’Eccellenza A, superando in finale il beniamino di casa, Concetto Testiera del TT Cava. L’irpino Agostino Cirillo, sconfitto in semifinale nel singolo, si è rifatto alla grande nel doppio, conquistando il titolo in coppia con la fortissima compagna di squadra, Marialucia Di Meo, doppio oro per lei. Brillantissima sui tavoli del doppio anche la coppia “open” rodigina, formata da Fabio Campion e Marco Tommasini, entrambi in maglia della Polisportiva CSI Rovigo. Parlano valtellinese i due campioni della categoria Giovani. Il CSI Morbegno va forte anche in campo pongistico e sul podio sono saliti con merito i fratellini Raffaele (12 anni) e Riccardo (15 anni) Riva, allenati da Antonio Carganico. Lombardo anche il quarto doppio dorato. È lariana la coppia del Villa Romanò, Giacomo Ponzi e Lorenzo Mattia Giupponi, campioni 2024 fra le promesse. Come sempre combattuti ed avvincenti anche i set disputati nelle due categorie riservate agli atleti con disabilità

Suggestiva anche fuori dalla kermesse sportiva la serata di sabato 22 giugno in piazza Duomo a Cava de’ Tirreni, animata dallo spettacolo degli “Sbandieratori Città de la Cava” e dai momenti d’intrattenimento dei comici salernitani Villa PerBene. Oltre ai vertici del CSI e della FITET, a premiare i neocampioni arancioblu c’erano anche il Presidente del Comitato Regionale del CIP Campania, Carmine Mellone, il Presidente del CSI Campania, Enrico Pellino, il Presidente del Comitato Regionale FITET Campania, Pietro Guarino, e il Presidente del CSI Cava, Giovanni Scarlino.

I campioni nazionali del TENNISTAVOLO INDIVIDUALE CSI 2024



Disabili Classe 1-5 LODOVICO MILANESI * A.S.D. Tennis Tavolo Bismantova Reggio Emilia

Disabili Classe 6-10 LUCA CRESPI * GIORGIO MARIA U.S. Villa Romanò A.S.D. Como

Giovanissimi GIACOMO PONZI U.S. Villa Romanò A.S.D. Como

Ragazze SARA CAMON Asd Tennistavolo 2l Milano

Ragazzi JACOPO GALANTE Tennistavolo San Martino Padova

Allieve IMMACOLATA AURORA SERRAPICA Asd Tennistavolo Aldo Pappalardo Cava Dei Tirreni

Allievi FRANCESCO PIGNALOSA Asd Tennistavolo Aldo Pappalardo Cava Dei Tirreni

Juniores Femminile SARA GUERCINI Tennistavolo Senigallia Ancona

Juniores Maschile EDOARDO CORLEONI Tennistavolo Senigallia Ancona

Seniores Femminile FRANCESCA PREDA Pol. Dil. Ponte San Pietro Bergamo

Seniores Maschile ALESSANDRO GALMUZZI Polisportiva Miradolese Aa.S.D. Pavia

Adulte STEFANIA FERRANTE U.S. Villa Romanò A.S.D. Como

Adulti PAOLO ANDREATTA U.S. Oratorio Perginese A.S.D. Trento

Veterane TATIANA VENDEREV G.S. Villa Guardia Soc. Coop. a R.L. S.D. Como

Veterani A STEFANO BRUNO Asd T.T. Ce S. Nicola Caserta

Veterani B GIUSEPPE GISMONDI A.S.D. Europe T.T. Macerata

Eccellenza Fem MARIALUCIA DI MEO A.S.D. Tennistavolo Avellino Avellino

Eccellenza B PAOLO PREDA Pol. Dil. Ponte San Pietro Bergamo

Eccellenza A GIOVANNI NOVI A.S.D. Tennistavolo Avellino

