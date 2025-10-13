Concluso a Saronno il 5^ Torneo Internazionale “Piccole Stelle”, in memoria di Enrico Obletter

Si è conclusa la 5^ edizione del Torneo Internazionale “Piccole Stelle”, manifestazione di softball giovanile dedicata alla memoria di Enrico Obletter indimenticato allenatore della Nazionale Italiana e scomparso nel 2021, al quale il Saronno resta tutt’oggi legato.

Sabato 11 e domenica 12 ottobre ancora una volta l’impianto sportivo di via De Sanctis ha ospitato tantissime ragazze, le loro famiglie e molti appassionati di softball provenienti da tutta Europa.

A comprova l’edizione 2025 del Torneo “Piccole Stelle” è stata arricchita dalla presenza della Nazionale Italiana U13 di Softball, di quella del team olandese delle Dutch Sunshines, della squadra ceca del SaBaT Praha, del Porta Mortara Novara, dell’Old Parma ed oltre alle padrone di casa del Saronno.

Le sei compagini divise in due gironi da tre squadre ciascuno, nel fine settimana hanno dato vita ad avvincenti incontri, durante i quali si sono visti tantissimi gesti tecnici di pregio e molti episodi di fair-play.

Le semifinali disputate domenica hanno determinato gli accoppiamenti delle finali disputate poi nel pomeriggio.

Presenti alla premiazione Mauro Lattuada assessore allo sport del Comune di Saronno ed il consigliere federale FIBS Stefano Sbardolini

I premi sono stati offerti e realizzati dalla ditta “La bottega del Vetro”, di Roberto Andolfi con sede a Malta.

Al termine degli incontri questo è stato l’esito che ha determinato la classifica finale dell’edizione 2025:

classifica finale

Saronno Softball Baseball Team Italia U13 PortaMortara Novara Baseball&Softball Dutch Sunshines (Olanda) SaBaT Praha (Repubblica Ceca) Old Parma

sono stati assegnati anche i seguenti premi individuali

– MVP del Torneo – Angela L’Erario (Italia/Rovigo)

– miglior battitore – Elisa Casadio (Saronno/Godo Baseball/Forlì)

– miglior lanciatore – Gaia Frignani (Saronno/Bluegirls Bologna)

Com. Stam.