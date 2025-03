Concluso ad Andalo il Campionato Nazionale di sci alpino del CSI Sulla neve trentina Bergamo si copre d’oro

Sulle piste della Paganella Ski assegnati dopo tre giorni di slalom i Trofei Gold, Silver e Baby. In gara ben 258 finalisti under 12. Diciotto i campioni individuali per categoria.

Le Valli orobiche contano 17 titoli individuali e ben 10 squadre fra i primi 12 nel Trofeo SuperTeam. Sul podio tricolore degli sci club, anche in quello giovanile YoungTeam vittoria del Free Mountain davanti al Rovetta ed al Play Sport Academy.

Andalo – Le Dolomiti del Brenta applaudono i 18 campioni nazionali del CSI laureatisi ad Andalo dopo tre emozionanti giorni di gare, disputate sulle ottime piste della Paganella Ski Area. Tra di essi in 6 hanno meno di 12 anni ed hanno gareggiato tra i 258 iscritti nelle categorie del Trofeo Baby, con una prima prova di Gimkana, una seconda di slalom speciale con palo nano ed una terza, finale, oggi di gigante. Gli altri 12 sono invece tutti i vincitori del Trofeo Gold, riservato dopo il gigante di apertura ai più veloci tra i 288 sciatori finalisti, trovatisi venerdi mattina al cancelletto di partenza trentino, e a fine campionato, oggi, con il miglior tempo complessivo nella combinata (speciale+gigante) andata in scena sulla pista Traliccio ieri e sulla S. Antonio questa mattina.

Al traguardo finale del Campionato Nazionale di sci alpino CSI, manifestazione sportiva realizzata in collaborazione con Trentino Marketing, con il contributo della Provincia Autonoma di Trento, tempi e classifiche alla mano, fanno festa alla grande gli sci club orobici. Il comitato di Bergamo, ad Andalo presente con 18 sci club (di cui 16 a medaglia) porta il tricolore in diverse sue valli. Il Trofeo più ambito, quello della classifica finale generale del SuperTeam ancora una volta sorride allo Sci Club Free Mountain. Argento al Rovetta. Bronzo al Play Sport Academy, le tre società prime nell’ordine anche nel Trofeo giovanile YoungTeam. A seguire altre quattro società bergamasche – Mountain Ski Team, Scalve Ski Moving, Sci Club Presolana Monte Pora, Sci Club Lizzola – fino ad arrivare ai due sodalizi veneti, lo Sci Club Cornuda Feltre e lo Sci Club Costabella Verona, classificatisi rispettivamente ottavo e nono nel rankling generale

Quanto a medaglie, sempre Bergamo ovviamente in testa. Ma qui è lo Sci Club Rovetta primo, con nove metalli al collo, davanti ai sei ottenuti dagli slalomisti del Mountain Ski Team ed ai 5 atleti sul podio con la tuta dello Sci Club Valle di Scalve.

Ben 141 i finalisti impegnati invece nei tre giorni tricolori dal 21 al 23 marzo nel Trofeo Silver, che ha visto in programma una manche di gigante al giorno. Anch’essi hanno avuto dodici vincitori, nelle rispettive categorie, maschili e femminili.

Dietro a Bergamo nel medagliere sciistico per comitati si piazzano Verona, Fermo, Feltre, Bilella e Reggio Emilia. A premiare i neo campioni nazionali, oltre ai membri della commissione tecnica nazionale di sci.

A premiare i neocampioni nazionali, oltre ai membri della commissione tecnica nazionale di sci, c’erano il Presidente nazionale Vittorio Bosio el’assistente ecclesiastico nazionale del CSI, don Luca Meacci, che sabato sera ha celebrato la Santa Messa, innanzi ai coloratissimi fedeli in tuta da neve. Presente anche la vice sindaca del Comune di Andalo, Eleonora Bottamedi.

Tutte le classifiche consultabili nel link seguente: https://bit.ly/4kECdTR

I 18 campioni dello sci CSI 2025

categoria nome società comitato

SUPERBABY F Maria ARCHETTI Sci Club Free Mountain BERGAMO

SUPERBABY Elia CANOVA Sci Club Presolana Monte Pora BERGAMO

BABY F Gaia CANOVA Sci Club Presolana Monte Pora BERGAMO

BABY M Gabriele BELINGHERI Sci Club Valle di Scalve BERGAMO

CUCCIOLE Viola QUADRIO Sci Club Valle di Scalve BERGAMO

CUCCIOLI Nathan GIUDICI Sci Club Valle di Scalve BERGAMO

RAGAZZE Beatrice Maria PESSINA Sci Club Rovetta BERGAMO

RAGAZZI Federico ZAMMARANO Sci Club Rovetta BERGAMO

ALLIEVE Kristel MIGLIORATI Mountain Ski Team BERGAMO

ALLIEVI Paolo LIZZARDI Spiazzi Ski Team Asd BERGAMO

LADY Greta PIATTI US Olimpia ASD BERGAMO

VETERANI A M Piersandro CERONI G.S. Alpini Sovere BERGAMO

VETERANI B M Sergio MIGLIORATI Sci Club Presolana Monte Pora BERGAMO

GIOVANI F Jessica MARCHESI Orezzo Sport BERGAMO

JUNIORES M Jacopo GUSSI Play Sport Academy BERGAMO

MASTER M Giacomo BETTINESCHI Scalve Ski Moving BERGAMO

SENIOR M Davide SEGHEZZI Sci Club Ponte Nossa BERGAMO

CRITERIUM M Pietro GUERRAZZI Sci Club Costabella VERONA

