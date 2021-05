I Leoncini si aggiudicano il titolo di prima squadra campione italiana di Debate nella categoria dei giovani dai 14 ai 19 anni. Yanis Zebala è il primo Best Debater

Milano, 10 maggio 2021 – Con la disputa delle semifinali e della finale si è concluso il primo Campionato Italiano Giovanile di Debate – organizzato dalla Società Nazionale Debate Italia con il sostegno di Coop Lombardia e il patrocinio di Commissione Europea e Parlamento Europeo. In questi mesi si sono scontrate “all’ultima parola” 76 squadre iscritte al Campionato e provenienti da altrettante scuole di tutta Italia (16 regioni su 20 rappresentate), per oltre 380 giovani debaters in gara. La squadra vincitrice – I Leoncini di Santeramo in Colle (BA) – ha prevalso nettamente per 4 a 1 su Confuto ergo sum di Termoli (CB) al termine di un confronto appassionato e appassionante in cui i pugliesi sostenevano la posizione Pro sulla mozione: L’Unione Europea dovrebbe rendere prioritaria la realizzazione del modello degli Stati Uniti d’Europa.

Ad assistere in diretta alle gare e a commentarle, con Filippo Solibello ed Elio a fare da padroni di casa, i rappresentanti delle istituzioni europee che nella ricorrenza del 9 maggio hanno celebrato la Festa dell’Europa e l’apertura della Conferenza sul futuro dell’Europa: Fabio Massimo Castaldo – Vicepresidente del Parlamento europeo, Massimo Gaudina – Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea, Maurizio Molinari –Responsabile media del Parlamento europeo in Italia. Con loro anche Marco Di Fonzo – Capo Redazione Politica di Sky TG24 e Presidente dell’Associazione Stampa Parlamentare, Alfredo De Bellis – Vicepresidente di Coop Lombardia e Federica Megalizzi – Vicepresidente della Fondazione Antonio Megalizzi, mentre il commento tecnico delle gare è stato affidato agli organizzatori: Manuele De Conti – Presidente della Società Nazionale Debate Italia e Marco Costigliolo – Responsabile organizzativo del Campionato. In apertura è stato diffuso un videomessaggio di saluto e incoraggiamento ai giovani debater da parte del Presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

Le riprese integrali delle semifinali e della finale sono disponibili sui portali dei media partner ansa.it e raiscuola.rai.it e, naturalmente, sul sito ufficiale del Campionato campionatoitalianodebate.it.

Il titolo di Best Debater è andato a Yanis Zebala della squadra dell’I.I.S. Campus Da Vinci di Umbertide (PG), risultato tanto più rilevante considerato che la squadra non è riuscita ad accedere alla fase finale del Campionato.

Ma per le 4 squadre che hanno partecipato alla giornata conclusiva del Campionato e per i 10 Best Debater alla soddisfazione di essere entrati nell’élite del Debate italiano si aggiungerà un premio speciale che Commissione europea e Parlamento europeo hanno voluto riservare ai giovani concorrenti i quali, non appena l’allentamento delle restrizioni dovute alla pandemia lo consentirà, saranno invitati a Bruxelles per una visita guidata a Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea, e a Strasburgo ad assistere a una seduta plenaria del Parlamento europeo.

Al termine di questa prima edizione è tempo di bilanci e la soddisfazione per il risultato raggiunto traspare chiaramente dalle parole dei protagonisti. Per Manuele De Conti «Il Campionato Italiano Giovanile di Debate si è confermato un percorso formativo arricchente e altamente apprezzato. Seguito per 8 mesi da partecipanti attivi tra debater, coach e giudici, si è costituito fin da subito come l’evento italiano più prestigioso grazie al suo impianto pedagogico che riconosce come le competenze promosse dal Debate, per poter essere sviluppate e interiorizzate, abbiano bisogno non solo di molta pratica, ma anche di tempo e lavoro metariflessivo tra un incontro e il successivo. La relazione instaurata con Coop Lombardia ha inoltre portato a conoscenza le potenzialità educative e sociali del Debate oltre i confini della comunità di coloro che si dedicano a questa pratica arrivando a ricevere il riconoscimento dei patrocini della Commissione e del Parlamento europeo». Guarda avanti il direttore di SNDI Matteo Giangrande:«Come organizzatori ed educatori ci godiamo l’entusiasmante successo dell’edizione di quest’anno, che ha coinvolto quasi 700 amanti del Debate, tra debater, coach, giudici e staff organizzativo. Sbalorditive, poi, sono le ricadute sulla crescita personale, non solo dei debater. Ma guardiamo al futuro e alle prossime avvincenti sfide: una più capillare penetrazione del Debate a livello universitario, la diffusione del gioco anche tra gli adulti e l’adozione del dibattito regolamentato come metodo di discussione pubblica sia accademica che politica». Bilancio più che positivo anche per Alfredo De Bellis e Coop Lombardia: «Siamo molto soddisfatti di aver sostenuto questo progetto rivolto ai giovani. Il Debate è destinato ad avere un successo sempre maggiore fra le nuove generazioni, perché è un’attività competitiva, basata sul confronto fra opinioni opposte e completamente apolitica, circostanza che permette ai ragazzi di esprimersi liberamente senza vincoli o sovrastrutture di pensiero. Il Debate allena i giovani, che saranno le future classi dirigenti, al rispetto delle regole comuni e degli avversari, in perfetta sintonia con i valori di Coop Lombardia, che da sempre investe in progetti etici e di responsabilità sociale.».

L’appuntamento per tutti è a ottobre, con la partenza del Campionato Italiano Giovanile di Debate 2021 – 2022.

I video delle gare e tutte le informazioni sul Debate e sul Campionato su: campionatoitalianodebate.it

Che cos'è il Debate? Scoprilo in due minuti: campionatoitalianodebate.it/che-cosa-e-il-debate/

Facebook: Campionatoitalianogiovaniledebate

Instagram: Campionatoitalianodebate

Twitter @DebateChampITA

IL DEBATE IN ITALIA. La Rete Nazionale We Debate – nata nel 2013 – unisce attualmente più di 180 scuole che hanno assunto il Debate come pratica didattica curricolare trasversale e come attività extracurriculare per far acquisire agli studenti i soft skill e le competenze di cittadinanza previste dai documenti dell’Unione Europea e dall’Agenda 2030. Il progetto Debate Italia, avviato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca nel 2017, supporta la diffusione della pratica del Debate nelle scuole e la realizzazione delle Olimpiadi nazionali di Debate, offrendo ai migliori speaker l’opportunità di partecipare ai campionati mondiali. Con la nascita nel 2019 della Società Nazionale Debate Italia (SNDI) il Debate inizia a diffondersi anche fuori dal mondo della scuola. SNDI si pone infatti l’obiettivo di promuovere questa disciplina in tutti gli ambiti della società ed essere interlocutore progettuale di altre associazioni, enti e istituzioni nazionali e internazionali.

COOP LOMBARDIA non è una impresa come le altre, la sua caratteristica distintiva è la mutualità: l’interesse dei Soci e dei consumatori coincide con il suo scopo sociale. Convenienza, attenzione ai consumi, sensibilità verso l’ambiente e responsabilità sociale, sono le parole che descrivono l’essenza di Coop Lombardia

Garantire la sicurezza dei prodotti e il miglior rapporto tra qualità e convenienza è l’obiettivo che la cooperativa persegue da sempre, attraverso un solido meccanismo di tutela articolato su più fronti, dalla politica commerciale alle iniziative e alle risorse destinate all’impegno nel sociale e alla solidarietà. L’insieme delle attività che Coop Lombardia svolge sono sempre orientate al coinvolgimento di più soggetti e realtà collettive che ne influenzano l’azione. A Coop Lombardia aderiscono circa 800.000 soci, unici proprietari e fruitori dell’attività di impresa, ed è presente nella regione con 92 negozi.

L’ASSOCIAZIONE SOCIETÀ NAZIONALE DEBATE ITALIA, nata nel marzo 2019, ha scopi di promozione culturale e sociale, intende favorire e sviluppare la diffusione del Debate come contributo alla crescita della consapevolezza di cittadinanza. La Società Nazionale Debate Italia è inoltre membro di International Debate Education Association (IDEA) e World Schools Debating Championships (WSDC), le due più prestigiose associazioni internazionali rappresentanti la comunità del Debate su scala globale, e prepara la rappresentativa italiana per le competizioni di livello internazionale e mondiale.

