Concluso il Trofeo Mercadante

Trofeo Mercadante: titoli a Thomas e Sybicka. L’elvetico prevale sul cervese Pietro Ricci, la polacca sconfigge in tre parziali Nikolaieva Assegnati anche i premi speciali “Fair play Roberto Ferrara” e” Young Talent Alberto e Iano Monaco”

E’ calato il sipario al Ct Palermo sull’undicesima edizione del Trofeo Antonino Mercadante prova ITF under 18 categoria 100. Ad alzare le braccia al cielo sono stati il top 40 del ranking Itf juniores l’elvetico Flynn Thomas e la polacca Oliwia Sybicka, ovvero entrambe le prime due teste di serie.

Sul campo centrale, a scendere in campo intorno alle 9.45, sono state le prime due teste di serie del tabellone, la polacca Oliwia Sybicka, n. 196 del ranking, e l’ucraina di 15 anni Anastasiia Nikolaieva, n. 345 al mondo. A iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo intitolato all’ex presidente del Ct Palermo è stata la polacca che ha prevalso per 7-5 3-6 6-3 in poco più di tre ore di dura battaglia sotto un sole cocente. Ricordiamo che le due protagoniste della finale odierna, 24 ore prima, aveva disputato l’ultimo atto del doppio, uscendo sconfitte da Fiorillo e Cerbo.

Sybicka vince il terzo titolo della stagione dopo quelli colti a Sobota e The Hague. Sono invece 5 quelli in totale. Il percorso che ha condotto Sybicka al successo finale era iniziato con la vittoria al 1°turno su Francesca Ponti, al 2° sulla svizzera Kappeler, ai quarti su Camilla Castracani e in semifinale sulla toscana Vignolini.

Flynn Thomas è il secondo giocatore elvetico a vincere il Trofeo Antonino Mercadante dopo che nel 2021 ci era riuscito Frederic Vogeli. Ha faticato tanto Thomas per sconfiggere un ottimo Pietro Ricci, alla sua prima finale Itf. La sfida si è conclusa con lo score di 4-6 6-1 6-2. Per Flynn, quello ottenuto oggi, è il sigillo numero 8 della carriera.

Anastasia Nikolaieva vince il premio “Young Talent” che porta il nome di Iano e Alberto Monaco, il primo è stato presidente del Ct Palermo nel 1994 ma è stato anche vicepresidente e consigliere nazionale della Fitp.

Alla pugliese Giulia Russo, semifinalista del torneo, è invece stato assegnato il Premio “Fair Play Roberto Ferrara”, apprezzato ex dirigente del club di viale del Fante.

Presenti alla premiazione, Alessandro Lazzaro, presidente del Ct Palermo, Gianluigi Lunetta, vicepresidente del Ct Palermo, Gaspare Citrolo, deputato allo sport e Giovanni Mercadante, figlio dell’ingegnere Antonino cui è intitolato il torneo.

Questo il commento del direttore del torneo, il maestro Alessandro Chimirri.

“Anche quest’anno il Circolo si è fatto trovare super pronto nel soddisfare tutte le richieste effettuate dai giocatori. Il livello espresso dagli attori protagonisti è stato più che buono e siamo certi che molti dei ragazzi che abbiamo visto all’opera questa settimana potranno fare un bel percorso nei prossimi anni. Questa manifestazione ha permesso a tantissimi atleti del Circolo del Tennis di acquisire esperienza internazionale che tornerà loro certamente utile in futuro”.

Supervisor Itf, il campano Aniello Santonicola.

Il grande tennis tornerà al Ct Palermo dal prossimo 5 ottobre con la serie A1 maschile e femminile.

