Nell’ambito della procedura selettiva per soli titoli per la copertura di 12 posti a tempo indeterminato di categoria di accesso D, è stato pubblicato all’albo l’elenco degli ammessi, non ammessi ed ammessi con riserva in merito ai profili “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” e “Istruttore direttivo informatico”.

Sono pervenute 46 domande di partecipazione per un solo posto a tempo parziale per 20 ore settimanali per quanto riguarda il primo profilo; per il secondo ruolo a tempo pieno ed indeterminato, invece, sono pervenute 78 domande. Gli ammessi sono, rispettivamente, 23 e 34. Documentazioni e provvedimenti verranno ora trasmessi alle nominande commissioni esaminatrici per gli adempimenti del caso. «Come avevamo annunciato, presto assumeremo un giornalista ed un informatico. Ringrazio gli uffici per il lavoro che stanno svolgendo con parsimonia e celerità– dichiara il sindaco Tranchida-. Al più presto contiamo di pubblicare anche gli ammessi degli altri profili». L’assessore Dario Safina ribadisce come l’amministrazione stia mantenendo l’impegno, preso pubblicamente con Assostampa, di assumere un giornalista per l’ufficio stampa del Comune. «Lo avevamo garantito e lo stiamo facendo: sottraiamo alle scelte della politica il giornalista che non sarà portavoce del sindaco ma addetto stampa del Comune – dichiara-. Si tratta di un passo in avanti molto importante poiché per la prima volta sarà assunto un giornalista con pubblico concorso».

