Concorsi, Caloveto cerca 2 specialisti candidature su InPa a fine gennaio il Sindaco: miglioriamo efficienza ente

CALOVETO (CS) – Continuare a potenziare la macchina comunale e garantire risposte efficienti ed adeguate alle attese e richieste della comunità.

Dopo la messa in quiescenza del dirigente il Comune cerca due specialisti in attività amministrative e contabili. È stato pubblicato il bando per il concorso pubblico per esami per la copertura di 2 posti a tempo parziale ed indeterminato (18 ore settimanali).

È quanto fa sapere il Sindaco Umberto Mazza informando, insieme al dirigente dell’area Fabrizio Grillo che nel solco del percorso di efficientamento e di dotazione organica dell’Ente è stato avviato anche l’iter per la messa a bando di un posto da dirigente dell’ufficio tecnico.

Il Primo Cittadino coglie l’occasione per esprimere apprezzamento per le diverse candidature che stanno già arrivando in vista della scadenza del 29 gennaio del bando che resterà pubblicato così come da determina sull’albo pretorio online per 14 giorni e sul portale del reclutamento InPA al link https://www.inpa.gov.it/ e nella sezione Trasparente/Bandi di Concorso del sito istituzionale per di 30 giorni.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente tramite il portale del reclutamento InPA. Non saranno prese in considerazione altre modalità di presentazione.

Garantendo la massima trasparenza, su www.inpa.gov.it/, sull’albo e nella sezione Amministrazione Trasparente saranno pubblicate anche le date di svolgimento delle prove ed eventuali variazioni, comunicazioni o faq riguardanti le candidature, nonché ogni altra informazione relativa alla procedura. – (Fonte: Comune di Caloveto – Comunicazione Istituzionale/Strategica – Lenin Montesanto Comunicazione & Lobbying).

