Concorsi pubblici in tempi europei al Comune di Marsala

Espletate le prove preselettive per la selezione finalizzata all’assunzione di 7 istruttori direttivi tecnici – in corso quelle per 6 funzionari amministrativi il sindaco: “stiamo davvero procedendo celermente. debbo ringraziare gli uffici che hanno recepito le nostre direttive – a fine mese la prova di idoneità per l’assunzione di 8 agenti di polizia municipale stagionali”

L’apparato burocratico-amministrativo disposto dal Sindaco Massimo Grillo e dall’Assessore al Personale Giuseppe D’Alessandro e coordinato dal Segreteraio generale, Andrea Giacalone, nella duplice veste anche di dirigente del primo settore sta procedendo celermente per l’espletamento di alcune selezioni pubbliche che presto consentiranno al Comune di Marsala di impinguare le proprie risorse umane soprattutto a livello di funzionari.

“Stiamo procedendo con tempi europei con lo svolgimento dei concorsi indetti appena che qualche mese fa – precisa il Sindaco Massimo Grillo. Per questo desidero ringraziare lo staff del settore Risorse umane per quanto sta facendo. La scorsa settimana abbiamo espletato la fase preselettiva per il concorso a 7 posti di Istruttore direttivo tecnico; da oggi ha preso il via quella per l’assegnazione di 6 posti di funzionario amministrativo. Non dimentichiamo, inoltre, che si è già provveduto a stilare la graduatori a 8 posti di agente di polizia municipale stagionali la cui prova di idoneità verrà effettuata il prossimo 30 settembre. Da un lato – prosegue il primo cittadino – vogliamo incentivare la manovra occupazionale dopo tanti anni di mancate assunzioni; dall’altro desideriamo dare servizi sempre più funzionali e tempestivi all’utenza confidando molto in queste nuove figure professionali che ci consentiranno, anche se solo in parte, di sopperire alla mancanza di tanti impiegati che sono andati in pensione”.

Al concorso di Istruttore Direttivo Tecnico hanno partecipato 105 candidati su un totale di 168 domande presentate. La graduatoria è in via di ridefinizione a seguito di revisione per un ricorso presentato da un candidato.

Quello di Funzionario Amministrativo vede fra oggi, domani e dopodomani lo svolgimento delle prove preselettive. Le domande presentate sono state 508.

Le prove preselettive si svolgono al Palazzetto dello Sport.

Com. Stam.