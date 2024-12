Concorso del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per dirigenti Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del concorso pubblico del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP), per esami, per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 16 posti. L’inserimento lavorativo è previsto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, è necessario essere in possesso della laurea in classi come Giurisprudenza, Teoria e Tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, Scienze delle Pubbliche Amministrazioni, ed altre indicate nel bando.

Al termine della preselezione si terranno due prove scritte e una prova orale. Si procederà anche all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacità e attitudini all’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Il termine per inviare la propria candidatura è il 27 dicembre 2024. Clicca qui per consultare il bando dal sito InPa.

