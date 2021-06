Si è concluso il 31 maggio la possibilità di partecipare al concorso di poesia e racconto “LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID”, promosso dalle associazioni “DIRITTI CITTADINANZA DEL LAGO” e “TERRA TRICOLORE”.

Grande soddisfazione è stata espressa dai responsabili delle associazioni che hanno organizzato la kermesse, sia per il numero delle opere presentate in concorso, giunte anche dall’America e dall’Europa centrale, sia per la qualità delle medesime.

La opere saranno valutate e giudicate da una Giuria di qualità, così composta:

Riccardo Agresti, dirigente scolastico, 62 anni, laureato in fisica, amante della natura e del prossimo.

Alex De Vito, musicista, compositore, paroliere, talent scout. Artista da sempre, con le idee molto chiare. Dopo il singolo “Il mio papà“, che ha dato il via ad un’iniziativa educativa proposta in tutte le scuole elementari del Lazio, nel 2014 gli è stato conferito il premio come “Miglior artista poliedrico’” dall’Associazione Internazionale Magna Grecia, sezione di Latina presieduta dall’artista Milena Petrarca, premio come autore della commedia musicale “I colori dell’anima” con la regia di Leon Marchi, premio categoria cantanti Eliano Macioce e le vincitrici della categoria danza La Crew soul di Loredana Mantini hanno vinto la realizzazione di un brano inedito e un video musicale “Non farmi andar via”. Nello stesso anno vengono prodotti due singoli e due videoclip musicali con la regia per Alessandro Salvati.

Silvana Feola, scrittrice, da sempre appassionata di cultura umanistica comprende in fretta che scrivere non è per lei solo una grande passione ma è qualcosa di più, è un’esigenza naturale. Dopo aver scritto per se stessa inizia a mettersi in gioco ai tempi dell’università col giornalismo scrivendo per quotidiani locali, passione mai abbandonata visto che continua nel tempo con articoli e testi vari sparsi nel web. Prima di diventare giurata di Concorsi Letterari partecipa a numerosi Premi ottenendo vittorie e riconoscimenti. Molti suoi racconti sono inseriti in svariate antologie. Pubblica due libri in pochi anni: “Ad un passo da te” e “Mamma ha il cancro ma fa la marmellata”. Appassionata studiosa di psicologia, dopo anni di letture e approfondimenti, decide di scrivere un romanzo a tema che uscirà nei prossimi mesi.

Antonio Imeneo, responsabile del premio Internazionale BOOKS FOR PEACE, responsabile Europa UNIFUNVIC / Fondazione e Università club UNESCO America del sud, coordinatore del World Eritage Gelato per la Pace) AEPER, vicepresidente dell’Accademia Diplomatica Mondiale della Pace Pax et Salus

Les Naifs, ovvero Gabriele Lombardi e Massimiliano Magliano, duo canoro e poetico nato 16 anni fa . Partecipa a vari contest musicali teatrali. Manifestazioni di poesia e scrittura Esperienza in cover dagli anni 40 ad oggi . Inediti scritto e musicati dagli stessi con musicisti diplomati al conservatorio. Ospiti in varie trasmissioni televisive da Canale 5, Rete 4, Gold TV, e altre TV regionali. Al momento in lavorazione la biografia del gruppo. .

Maria Elena Martini, Presidente Ass.ne Arte e Cultura per i Diritti Umani Onlus. L’Associazione è stata costituita nel 2009 con lo scopo di AIUTARE A CREARE LA CULTURA DEI DIRITTI UMANI PER UN MONDO MIGLIORE obiettivo che viene raggiunto mediante campagne informative nelle scuole, attraverso concerti o qualsiasi tipo di evento culturale dove i Diritti Umani possano essere divulgati. Dal 2009 ad oggi circa 50.000 persone sono venute a conoscenza dei Diritti Umani di cui: 20.000 ragazzi (Lazio-Campania-Abruzzo) educati attraverso conferenze introduttive e percorsi formativi, 30.000 persone educate attraverso la realizzazione di oltre 30 eventi: concerti, conferenze etc. patrocinati dalle più alte Istituzioni. Questa decennale attività formativa ha visto il conferimento di molti riconoscimenti da parte di Istituzioni e Dirigenti Scolastici.

Renato Pagliuso, regista e sceneggiatore.Figlio d’arte (il papà Paolino Pagliuso, era un noto proiezionista calabrese), regista e sceneggiatore indipendente. A soli 13 anni gestiva con il padre e il fratello Michele una sala cinematografica in provincia di Cosenza, dedicandosi alla programmazione dei film. Renato Pagliuso è Presidente dell’associazione “Esterno Giorno Film Productions” iscritta al MIBAC all’elenco delle imprese cinematografiche per le attività di produzione cinematografiche. Ha scritto 24 sceneggiature, realizzato 20 lavori firmati tra documentari, cortometraggi e videoclip. Debutta al cinema con il lungometraggio autoprodotto “Racconto Calabrese” con la star americana Robert Woods, uscito nelle sale italiane a Ottobre del 2016. Nel 2011, arriva l’ambito premio: la Maschera D’argento che in passato fu di Liz Taylor, Walter Chiari, Totò, Oreste Lionello.

Laura Parmigiani, appassionata alla poesia, al cinema e al teatro, inizia ad interpretare poesie di Trilussa. Laureata in scienze infermieristiche presso l’università degli studi di Roma Tor Vergata, specializzata con corso di perfezionamento in tutorato clinico, conseguito presso l’università degli studi Campus bio medico di Roma, dove ha insegnato nei primi anni 2000 nella facoltà di scienze infermieristiche. Componente dell’associazione “Arcobaleno della speranza onlus”, fa parte del progetto scientifico del “DIAMO CORPO E CURA ALL’IMMAGINE”. Organizzatrice di eventi per serate di moda e spettacolo, come “ CINETOUR”, a Roma e nei Castelli Romani. Sta realizzando un libro di poesie, autrice di alcuni programmi.

Bruno Principe, nato a Napoli, laureato in Architettura conseguita presso Università La Sapienza, Presidente della Sezione Aism, associazione sclerosi multipla, di Roma e Provincia. Appassionato di scrittura e poesia.

Cav . Pietro Saltarelli, Diacono Permanente della Chiesa Cattolica, Ufficiale dei Carabinieri in riserva. Ha partecipato a Missioni internazionali di Pace in vari scenari mondiali, sotto l’egida dell’O.N.U. e della N.A.T.O. Consigliere Militare in Diritto Internazionale Umanitario, è stato membro della Commissione per la Valutazione dei Diritti Umani. Operatore Internazional Humanitarian law in Crisi’s area, Operatore del Soccorso Alpino della Croce Rossa Italiana, Advisor-Giornalista Free lance presso l’Agenzia PRESS. Ha collaborato alla stesura di vari testi teologici, tra i quali: L’ALTRA MARIOLOGIA, Collana Traduzioni e Tradizione, per la Casa Editrice TERRE SOMMERSE, ANTROPO-TEOLOGIA, Collana Traduzioni e Tradizione, per la Casa Editrice TERRE SOMMERSE, ELOGIO ALL’ALTRO ALLA LUCE DELLA SOPHIA PERENNIS, Collana Traduzioni e Tradizione, per la Casa Editrice ASEQ.

Enrico Tavernini, in arte Erik Knob, esperto di musica. Nel ‘91 pubblica il suo primo disco. Arrangiatore, compositore, scrittore, esperto in digital art, collabora con alcune radio come speaker. Realizza opere e quadri, anche in formato digitale. Ha all’attivo la partecipazione a vari concorsi e mostre personali e collettive.

