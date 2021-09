Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione del Contest Fotografico organizzato da Girodivite con la collaborazione della Casa Editrice ZeroBook.

Le foto devono riprodurre luoghi da riscoprire, sia di natura culturale che di natura architettonica, come ruderi di antiche case rurali, antichi opifici: luoghi di interesse che meriterebbero di essere rivalutati e posti all’attenzione del pubblico. Lo scopo del premio “Un luogo per Zerobook” è quello di raccogliere immagini di questi luoghi dimenticati e di segnalarli alle amministrazioni locali, invitandole al loro recupero.

Si possono inviare al massimo 3 fotografie digitali, a colori e/o in bianco e nero, con il lato lungo minimo 1920 pixel , 300 dpi in formato tif e una copia in formato jpg.

I premi prevedono: per il 1° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato cartaceo, a cura della casa editrice Zerobook, con regolare contratto di edizione e numero di ISBN, promozione e diffusione; per il 2° Classificato: Pubblicazione libro fotografico, in formato ebook, a cura della casa editrice Zerobook, con regolare contratto di edizione, promozione e diffusione; per il 3° Classificato: un Libro fotografico, pubblicato dalla casa editrice Zerobook, selezionato tra le pubblicazioni del catalogo della casa editrice.

Il termine per inviare le immagini è il 30 settembre 2021. Per saperne di più cliccare qui

Com. Stam./foto fonte Informa Giovani