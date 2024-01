Premio “Caro libro, raccontami”: dopo il successo del primo concorso letterario internazionale firmato Be Strong Edizioni, la casa editrice ne lancia uno nuovo

Mentre il pubblico di lettori della casa editrice Be Strong Edizioni attende l’ormai quasi imminente uscita della pubblicazione di “Amore, raccontami”, il libro che vedrà la luce grazie ai tanti autori che hanno aderito al primo concorso che la casa editrice ha realizzato per festeggiare il primo anno dalla sua nascita, è già in arrivo un nuovo concorso.

Se con “Amore, raccontami” il tema era appunto l’amore, con “Caro libro, raccontami” i partecipanti avranno modo di esprimere quello che hanno dentro di loro affidando alla futura antologia, che uscirà il 23 Aprile 2024 in occasione della giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, la loro opera.

L’obiettivo di Be Strong Edizioni è infatti da sempre quello di dare la possibilità agli autori emergenti di esprimersi attraverso il canale e la forma d’arte che la casa editrice stessa ama più di tutte: la scrittura.

Se siete degli aspiranti scrittori, avete qualcosa da affidare al questo libro o semplicemente sognate di vedere pubblicata una vostra opera che magari avete ben conservata in un cassetto, o perché no, avete già pubblicato qualcosa ma volete rimettervi nuovamente in gioco partecipando a questo concorso letterario.

“Caro libro, raccontami” è un concorso infatti aperto ad autrici e autori di ogni età, inoltre è possibile partecipare inviando anche più scritti inediti (poesie, racconti etc.).

Per mantenere alta l’inclusività dell’opera che ne nascerà, sarà possibile inviare opere inedite anche in spagnolo o inglese. Inoltre ogni autore che invierà la sua opera riceverà una valutazione editoriale dalla Be Strong Edizioni.

Partecipare a questo concorso letterario internazionale – premio “Caro libro, raccontami” comporta un pagamento di 20€ per elaborato inviato, sarà possibile iscriversi al concorso fino al giorno della chiusura delle iscrizioni, che è prevista per il 16 Marzo 2024.

Per iscriversi basterà scaricare il modulo d’iscrizione e il regolamento cliccando qui https://bestrongedizioni.it/ .

Ma se pensate che l’evento sia finito qui, vi sbagliate. La Be Strong Edizioni ha infatti scelto anche stavolta di promuovere l’antologia “Caro libro, raccontami” in uno degli eventi letterari più importanti d’Italia, scegliendo il Salone Internazionale del Libro di Torino come location.

Quest’anno infatti il Salone sarà aperto al pubblico dal 9 al 13 Maggio, sempre al Lingotto Fiere.

Ogni autore che sarà contenuto nell’antologia sarà invitato quindi a parteciparvi, anche perché durante l’evento è prevista una PREMIAZIONE DI MERITO per lo scritto ritenuto più toccante. Partecipare quindi a questo nuovissimo concorso organizzato dalla Be Strong Edizioni potrebbe essere un ottimo modo per fare esperienza con la scrittura, ma non solo, potrebbe essere la vostra opportunità per confrontarvi con altri autori o aspiranti tali. E se siete tra coloro che hanno mandato un manoscritto non pubblicato nella prima antologia, questa potrebbe essere addirittura un’altra occasione per essere rivalutati e, perché no, magari potreste anche trovarvi tra i fortunati che compariranno nella nuova antologia “Caro libro, raccontami”.

