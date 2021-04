E’ on line il bando 2021 per Commissari della Polizia di Stato. Il Ministero dell’Interno ha indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per 130 posti. Per partecipare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano;

godere dei diritti politici;

possedere le qualità morali e di condotta necessarie per svolgere il ruolo;

non aver compiuto i 30 anni di età (sono previsti dei casi specifici che esulano da questo vincolo, si veda il bando per dettagli);

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure decaduti dall’impiego;

non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;

non essere stati sospesi cautelarmente dal servizio.

Il titolo di studio richiesto per partecipare al concorso è: laurea in giurisprudenza (LMG/01 oppure 22/S); teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

Ai fini della selezione, oltre ad una eventuale preselezione ed alla valutazione dei titoli, sono previste: prova di efficienza fisica; accertamenti psico-fisici; accertamento attitudinale; prove scritte e prova orale.

I candidati selezionati frequenteranno il corso di formazione di due anni, con il conseguimento del master universitario di II livello, due cicli annuali ed un tirocinio operativo.

A conclusione del corso di formazione i commissari capo saranno assegnati ai servizi d’Istituto presso gli uffici dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.



Il termine per presentare le domande è il 29 aprile 2021. Per consultare il bando cliccare qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani