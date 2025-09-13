Concorso per 22 tecnici sanitari Scadenza ravvicinata 

L’ASST Regione Lombardia Fatebenefratelli Sacco di Milano ha pubblicato due bandi di concorso per titoli ed esami per la copertura di 22 posti di tecnici sanitari, che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato.

Sono richiesti in particolare 8 tecnici sanitari di laboratorio biomedico (clicca qui per leggere il bando) e 14 tecnici sanitari di radiologia medica (clicca qui per saperne di più). Per partecipare alla selezione, oltre a ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici sono necessari requisiti specifici come:

tecnici sanitari di laboratorio biomedico: diploma di Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico ovvero Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico ed iscrizione all’Albo professionale.

Tecnici sanitari di radiologia medica sono richiesti: diploma di Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia ovvero Diploma Universitario di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica ed iscrizione all’Albo professionale.

Sono previste una prova scritta ed una orale. Le domande di ammissione ai concorsi dovranno essere inviate entro il 18 settembre 2025.

Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani