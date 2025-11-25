Notizie

Concorso per 50 infermierə a Cremona Scadenza ravvicinata

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Cremona ha pubblicato un bando per l’assunzione di 50 infermierə – professioni sanitarie infermieristiche.

Il concorso pubblico, per titoli ed esami, prevede l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato e pieno. Per candidarsi, oltre ai requisiti generali previsti dalle legge, è necessario avere i seguenti requisiti specifici:

  • laurea universitaria in infermieristica o diploma universitario;
  • iscrizione all’albo professionale.

Oltre ad una eventuale prova preselettiva con quesiti a risposta multipla sulle materie d’esame indicate nel bando, la selezione prevede due prove: una scritta ed una orale.  Le candidature dovranno essere inviate entro il 1° dicembre 2025 attraverso la procedura telematica guidata.  Clicca qui  per consultare il bando completo ed effettuare l’invio della domanda.

