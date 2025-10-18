Notizie

Concorso per assistenti amministrativi con diploma a Venezia Scadenza Ravvicinata

E’ stato pubblicato il bando di concorso per titoli ed esami della ULSS  3 Serenissima di Venezia mirato all’assunzione di 25 assistenti amministrativi per la centrale Operativa 116117 con sede a Mestre. E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato e pieno.

Possono partecipare al concorso i/candidatə in possesso dei requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici; è richiesto inoltre il diploma di maturità. La selezione prevede, oltre alla valutazione dei titoli, tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale. Il termine per presentare le candidature è fissato al 30 ottobre 2025: la domanda dovrà essere inviata attraverso la procedura telematica guidata.

Clicca qui per prendere visione del bando completo e scoprire tutti i dettagli.

Com. Stam. + foto Informa Giovani

