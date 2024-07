Concorso per magistratə al Ministero dell’economia e delle finanze Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando di concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 146 magistratə tributariə presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Per presentare la domanda di partecipazione, oltre ai requisiti di carattere generale prescritti dalla legge per i concorsi pubblici, occorre essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale in Scienze dell’economia o in Scienze economico-aziendali o di titoli degli ordinamenti precedenti equiparati.

E’ richiesta inoltre la conoscenza di una lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova orale, scelta dal/la candidato/a fra quelle indicate: inglese, francese, spagnolo e tedesco. Ai fini della selezione, oltre ad una fase preselettiva, sono previste una prova scritta ed una prova orale.

Il/la candidato/a dovrà inviare la domanda di partecipazione al concorso entro il 7 luglio 2024 esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del form di candidatura sul Portale unico del reclutamento InPA, accessibile da qui

