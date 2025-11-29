Concorso per posti di assistente presso l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura Scadenza ravvicinata
E’ stato pubblicato il bando del concorso pubblico per esami dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura: è prevista la copertura di 13 posti di assistente. E’ previsto l’inserimento lavorativo con contratto a tempo indeterminato e pieno.
Oltre ai requisiti generali indicati dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per candidarsi è necessario avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Si terranno, ai fini della selezione, una prova scritta ed una prova orale, che prevede anche la verifica della conoscenza della lingua straniera attraverso la traduzione all’impronta di un brano in lingua inglese e la verifica della conoscenza di elementi di informatica, con riferimento ai più comuni pacchetti applicativi.
Per candidarsi c’è tempo fino al 6 dicembre 2025. Clicca qui per consultare il bando completo ed inviare la domanda di partecipazione.
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani