Concorso per posti di geometra all’Azienda Zero Veneto Scadenza ravvicinata

E’ on line il bando del concorso pubblico dell’Azienda Zero Veneto, per titoli ed esami, per 10 posti di geometra. La selezione, per titoli ed esami, prevede l’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Oltre ai requisiti generali previsti dalla legge per partecipare ai concorsi pubblici, per presentare la candidatura sono necessari i seguenti requisiti specifici:
- diploma quinquennale di istruzione secondaria tecnica di secondo grado indirizzo ‘Costruzioni, Ambiente, Territorio’ afferente al settore tecnologico; ovvero, in alternativa: titolo di studio abilitante che consenta l’iscrizione all’albo italiano;
- conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Per la selezione sono previste una prova scritta, una prova pratica ed una orale. Per saperne di più consulta il bando da qui ed invia la domanda di partecipazione entro l’11 dicembre 2025.
Com. Stam. + foto fonte Informa Giovani
0 comments