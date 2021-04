La Rai – Radiotelevisione Italiana, una delle più grandi aziende di comunicazione d’Europa – seleziona personale: sono richiesti 20 Tecnici e Tecnici ICT da impiegare nell’area tecnico-produttiva e 35 figure di Specializzato della Produzione, che saranno assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.

La Rai è suddivisa in 6 aree principali: editoriale TV, editoriale nuovi media, editoriale radiofonia, commerciale, trasmissiva e staff. Il Gruppo, inoltre, comprende le società Rai Pubblicità, Rai Com, Rai Way, Rai Cinema e Tivù – TivùSat, costituite per sorvegliare più agevolmente specifici settori di mercato con più di 13 mila collaboratori. I soggetti selezionati lavoreranno presso le sedi Rai di Torino, Roma, Milano e Napoli. con contratto della durata di 36 mesi con una retribuzione annua lorda di circa 31.000 euro in ingresso e a circa 38.000 euro allo scadere dei 3 anni.





Per partecipare al concorso per Tecnici e Tecnici ICT bisogna avere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o straniera purchè in regola con le norme per il soggiorno in Italia;

età non superiore ai 29 anni, ovvero non aver compiuto 30 anni;

laurea in Informatica, Matematica, Fisica, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni o Ingegneria Elettrotecnica;

patente di guida di categoria B;

non esssere stati stati licenziati dalla Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. o da un’altra Società del Gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

non aver già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti anche ad una sola delle qualifiche oggetto del bando per un periodo superiore a 18 mesi;

non aver stipulato già stipulato con Rai o con altre Società del Gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento delle mansioni oggetto del concorso, al livello contrattuale 2 o superiore, e non essere già stati assunti dalle stesse con contratto di apprendistato professionalizzante, per mansioni corrispondenti a quelle oggetto del bando e con un livello di inquadramento inferiore al 2 ove il periodo complessivo di impegno sia superiore a 18 mesi.

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro le ore 12.00 del 14 maggio 2021.







Il bando per Specializzato della Produzione prevede i requisiti elencati:

cittadinanza italiana, europea o di Paesi terzi con regolare permesso di soggiorno;

età non superiore a 29 anni compiuti (non aver compiuto il trentesimo anno di età);

diploma di Scuola Media Inferiore;

patente di guida di categoria C o C1;

non essere stati licenziati dalla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. o da un’altra Società del Gruppo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo;

non aver già svolto un periodo di lavoro continuativo o frazionato presso altro datore di lavoro in mansioni corrispondenti alla qualifica oggetto del concorso per un periodo superiore a 15 mesi;

non aver già stipulato con RAI o con altre Società del Gruppo uno o più contratti di lavoro subordinato per lo svolgimento delle mansioni operaie oggetto della selezione, al livello contrattuale 8 o superiore.

Le candidature devono essere presentate entro l’8 giugno 2021.



Sono previste le seguenti prove: test scritto a risposta multipla, con domande di cultura generale, sulle conoscenze specifiche necessarie per il ruolo e su abilità generali, attitudini specifiche e conoscenza della lingua inglese; colloquio tecnico; colloquio conoscitivo-motivazionale.



Le selezioni si svolgeranno con modalità da remoto, tramite una piattaforma on-line, i candidati dovranno dunque avere a disposizione PC con sistema operativo Windows 8 o successivi oppure Linux oppure MAC (MAC-OS 10.14, o successivi), dotato di webcam e microfono, e del browser GOOGLE CHROME (min. versione 81.0); connettività internet con velocità minima in upload e download di 1,5 Mbps; smartphone o tablet (Android min. v.4.1 – iOS min. v.8) dotato di cam, per scaricare l’App necessaria per le prove da Play Store o da App Store. Si consiglia anche l’utilizzo del Wi-Fi.



Per ulteriori informazioni cliccare qui.

Com. Stam. fonte Informa Giovani