Condannato per maltrattamenti in famiglia. I Carabinieri arrestano un 46enne durante un servizio cd ad “Alto Impatto”

Latina (LT): Continuano i servizi straordinari di controlli del territorio “Alto Impatto” nel capoluogo pontino.

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Latina, con il supporto di personale delle Squadre Intervento Operativo dell’8° Reggimento Carabinieri Lazio, impegnati nelle zone ove si verificati episodi intimidatori mediante l’esplosione di ordigni artigianali e bottiglie incendiarie, nell’ambito del servizio straordinario svolto nella trascorsa nottata tra mercoledì e giovedì scorsi, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Latina, nei confronti di un cittadino tunisino di 46 anni residente a Latina.

Nello specifico i Carabinieri, durante un posto di controllo, hanno fermato l’uomo alla guida della propria autovettura.

Dagli accertamenti esperiti dai militari dell’Arma, è emerso come il 46enne risultasse destinatario del citato provvedimento, dovendo lo stesso espiare la pena di 2 mesi e 20 giorni di reclusione per il reato di maltrattamenti in famiglia risalenti all’anno 2023 a Latina.

L’autovettura in uso al predetto è stata sottoposta a sequestro amministrativo poiché sprovvista di copertura assicurativa.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Latina a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nell’ambito del medesimo servizio, sono stati complessivamente sottoposti a controllo 30 soggetti e 19 veicoli, nonché effettuate nr. 2 perquisizioni