La Confasi Sicilia ha chiesto alla Regione siciliana di farsi carico delle spese per la fornitura delle mascherine ffp2 per il personale scolastico e per gli insegnanti siciliani.

Tutto ciò, scrive Confasi in una nota, in considerazione della possibile diffusione delle varianti del virus, della volontà politica di portare in classe il 75% degli studenti e della bassa qualità delle mascherine in dotazione per le scuole. ” “Auspichiamo– dichiara il Presidente regionale di Confasi Davide Lercara- per garantire anche il diritto alla salute che venga sondata la possibilità che alcune realtà produttive siciliane possano produrre tali dispositivi ottimizzandone i tempi di rifornimento , valorizzando i lavoratori e gli stessi imprenditori isolani”.

Com. Stam.