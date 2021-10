Il dipartimento Scuola della Confasi di Agrigento esprime critiche relativamente alla mancata sanificazione degli istituiti scolastici che hanno ospitato i seggi nel primo turno elettorale amministrativo.

Per il commissario provinciale del sindacato Riccardo Montalbano ” le norme vigenti in materia di Covid 19 lasciano perplessi in considerazione del fatto che le aule non sono state sanificate subito dopo il voto e alla ripresa delle lezioni”. Montalbano a tal riguardo esprime “vicinanza e solidarietà nei confronti dei docenti, del personale ATA degli studenti, che hanno così dovuto riprendere le lezioni all’interno degli Istituti Scolastici dopo le elezioni rilevando, altresì, come che gli stessi genitori degli alunni non possono accedere a scuola per accompagnare i propri figli se sprovvisti di green pass”. ” Tutto ciò, conclude Montalbano, risulta assurdo e per questo occorre prendere provvedimenti per la sicurezza sanitaria”.

Com. Stam.