Notizie

CONFCOMMERCIO, Enzo Costa eletto presidente del Patronato “50&piú” – Enasco” di Palermo. Rinnovata la giunta

• Bookmarks: 8

Enzo Costa presidente del Patronato "50&piú” - Enasco

Enzo Costa, direttore di Confcommercio Palermo, è stato eletto presidente del Patronato “50&più – Enasco” che da oltre 50 anni tutela i diritti dei cittadini, italiani e stranieri, offrendo assistenza e consulenza per le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Inps e da altri enti.

È stata anche rinnovata la giunta: ne fanno parte Alberto Argano, presidente Grossisti prodotti ortofrutticoli; Michela Cannatella, presidente wedding planner; Antonio Cottone, presidente della Fipe che riunisce i pubblici esercizi; Alberto Costa, presidente di Confare, l’associazione delle strutture ricettive extra alberghiere; Natale Spinnato, presidente di Assipan (panificatori) e Gioacchino Vitale, presidente Federfiori.

“Un onore oltre che una bella responsabilità, considerato che si tratta di uno dei patronati più importanti d’Italia – commenta Costa -. La nuova squadra possiede competenza e autorevolezza per garantire una ulteriore crescita qualitativa e quantitativa dei servizi offerti”.

Com. Stam. + foto

8 recommended
comments icon0 comments
KKKKK
0 notes
71 views
bookmark icon

Write a comment...

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com