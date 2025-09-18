CONFCOMMERCIO, Enzo Costa eletto presidente del Patronato “50&piú” – Enasco” di Palermo. Rinnovata la giunta

Enzo Costa, direttore di Confcommercio Palermo, è stato eletto presidente del Patronato “50&più – Enasco” che da oltre 50 anni tutela i diritti dei cittadini, italiani e stranieri, offrendo assistenza e consulenza per le prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall’Inps e da altri enti.

È stata anche rinnovata la giunta: ne fanno parte Alberto Argano, presidente Grossisti prodotti ortofrutticoli; Michela Cannatella, presidente wedding planner; Antonio Cottone, presidente della Fipe che riunisce i pubblici esercizi; Alberto Costa, presidente di Confare, l’associazione delle strutture ricettive extra alberghiere; Natale Spinnato, presidente di Assipan (panificatori) e Gioacchino Vitale, presidente Federfiori.

“Un onore oltre che una bella responsabilità, considerato che si tratta di uno dei patronati più importanti d’Italia – commenta Costa -. La nuova squadra possiede competenza e autorevolezza per garantire una ulteriore crescita qualitativa e quantitativa dei servizi offerti”.

Com. Stam. + foto